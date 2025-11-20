Расследование: Россия продаёт нефть КНДР в обход санкций ООН

С марта 2024 года Россия предположительно поставила Северной Корее около 1,3 млн баррелей нефти через морской порт Восточный и его терминал в Японском море с помощью 50 танкеров. Кроме того, ещё как минимум 322 тысячи баррелей Россия экспортировала в КНДР по железной дороге. Об этом говорится в совместном расследовании проекта Open Source Center, издания "Важные истории" и центра OCCRP.

Поставки осуществляются в обход санкций ООН, введённых в отношении КНДР в 2017 году. Санкции ограничивают общий экспорт нефтепродуктов в Северную Корею 500 000 баррелями на страну в год. Чтобы обойти лимит, Москва и Пхеньян создали несколько тайных платежных каналов, в том числе через ОАЭ, а к компании, которая причастна к этой торговле, имеет отношение депутат из Краснодарского края, говорится в расследовании.

По данным Open Source Center, северокорейские танкеры в 2024 году совершили более 40 рейсов в порт "Восточный". Он находится в бухте Врангеля залива Находка на Дальнем Востоке. В мае того же года Великобритания ввела санкции против нескольких российских компаний в связи с тем, что Лондон назвал "торговлей оружием в обмен на нефть" с Северной Кореей.

Одной из этих компаний была "Топливно-бункерная компания" (ТБК), которая как раз работает в порту Восточный и базируется в соседнем городе Находка. TБK не раскрывает своих владельцев. Но, согласно финансовой отчетности за 2020 год, компания тогда принадлежала кипрской компании Dolcestar Holdings Limited. Утечка банковских записей TБK, полученная "Важными историями", раскрывает её связи с московской топливной торговой компанией Южная железнодорожная экспедиция (ЮЖЭ). Одним из поставщиков нефтепродуктов для ЮЖЭ является компания "Славянск ЭКО" из Краснодарского края. Её совладельцем является Роберт Паранянц, депутат регионального законодательного собрания и член партии "Единая Россия", обращает внимание "Настоящее Время".

В 2024 году ЮЖЭ заплатила ТБК более 240 млн рублей — все переводы денег, как утверждается, происходили примерно тогда же, когда нефтяные танкеры отправлялись из Восточного в КНДР.

Центр "Досье" в 2023 году связывал ТБК с семьёй заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

В экспорте топлива по железной дороге, как утверждается, участвовали несколько российских компаний. Одним из крупнейших экспортеров была компания Inrostopt, базирующаяся во Владивостоке. Ее основным видом деятельности, согласно официальным данным компании, является продажа пива. Владелица Inrostopt — предпринимательница Наталья Бондарь, она ранее занималась торговлей мясом и овощами. Ещё одна компания, поставляющая нефть в Северную Корею, владивостокская "Атлант Экспорт", была зарегистрирована в 2023 году. В прошлом году она несколько раз в месяц принимала крупные суммы — десятки миллионов рублей — наличными на счета в отделениях банков на Дальнем Востоке.

В марте 2024 года, когда началась отгрузка нефти в Северную Корею, Россия наложила вето на продление работы экспертной группы при ООН, которая контролировала соблюдение санкций против КНДР. Летом того же года был подписан союзнический договор России с Северной Кореей, а с осени 2024 года северокорейские военнослужащие принимали участие в боях против Украины. КНДР также поставляет России боеприпасы.