Разговоры бесполезны?

Армия России вновь атаковала Киев. Под воздушный удар попали жилые дома, киностудия Довженко и Киево-Печерская лавра – объект культурного наследия ЮНЕСКО.

Кадры с горящей лаврой российские прокремлевские медиа комментируют одинаково: мол, виновата сама Украина, поскольку закупила "бракованные" ракеты Patriot. Они якобы и упали на один из известнейших центров православия в Европе. Доказательств этой версии не приводится.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру и заявил: "Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали часть города, где расположены Лавра и Арсенал искусств. На сегодня известно о 35 пострадавших в Киеве. В целом по стране ранены 53 человека, известно об 11 убитых массированным российским ударом".

Обстрелам Киева и других городов не помешал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа вчера, в деннь 80-летия Трампа. Позже президент США провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Однако говорить о каком-либо возобновлении переговоров при посредничестве США преждевременно. Владимир Путин настроен по-прежнему воинственно: в частности, он намерен захватить стратегически важный город Константиновка в Донецкой области, о чем заявил на встрече с участниками боевых действий в День России.

Об обстрелах Киева, перспективах мирных переговоров и боевых действиях говорим сегодня с специалистом по безопасности Иваном Ступаком, социологом и военным экспертом Николаем Митрохиным.



