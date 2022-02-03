Как с дальнобойщиками. Разработчики "Платона" против дачников

Владельцы дач в Ступинском районе Подмосковья заявляют, что им выставили счета на сотни тысяч рублей за вывоз мусора региональным оператором, который, на самом деле, эти услуги не оказывал. Компания, конфликтующая с дачниками, "Каширский региональный оператор", принадлежит "Газпромбанку" и "РТ-Инвесту". Ранее "РТ-Инвест" внедрял в стране скандальную систему "Платон".

Мусор не оттуда

В рамках реформы мусорной отрасли в России начинает действовать система региональных операторов: теперь в каждом районе за сбор мусора должна отвечать одна компания – по задумке, тщательно контролируемая государством. Переход на новую систему сопровождается конфликтами.

На Радио Свобода обратились дачники Ступинского района Подмосковья. Они написали заявление в прокуратуру Московской области и создали петицию – причем сразу к Владимиру Путину – о неправомерных действиях "Каширского регионального оператора". Эта структура занимается вывозом мусора на юге Подмосковья.

В холодные месяцы абсолютное большинство дачников не появляется в СНТ

"Участникам войны и их семьям государство решило сделать в конце 90-х – начале 2000-х подарок, дав бесплатно/за символическую плату садовые участки в Ступинском районе Подмосковья. Наряду с ветеранами ВОВ, участки получили также бывшие узники концлагерей, ветераны различных спецслужб и другие льготники, образовав огромный массив с десятками СНТ", – говорится в петиции.

Ранее мусор из этих садовых хозяйств забирали небольшие компании и индивидуальные предприниматели, теперь этим должен заниматься один "Каширский региональный оператор". Как рассказали собеседники Радио Свобода из ступинских СНТ, они ищут возможности работать с прежними партнерами. У "Каширского регионального оператора" не только выше цены, но оператор еще и требует платить ему ежемесячно, тогда как стандартный дачный сезон в Подмосковье – с конца апреля до начала октября. В холодные месяцы абсолютное большинство дачников не появляется в СНТ.

Дачники утверждают, что мусорный оператор по суду пытается получить с них деньги за услуги, которые не были на самом деле предоставлены:

Пенсионеры не будут регулярно путешествовать километры с мусорными пакетами

"В первые же рабочие дни после новогодних каникул десятки СНТ получили однотипные определения/решения Арбитражного суда Московской области о штрафах вплоть до 250 тысяч рублей (!!!) за якобы оказанные услуги по сбору мусора по иску некоего "ООО Каширский региональный оператор" (КРО). Однако никаких услуг данный оператор указанным СНТ не оказывал, никаких договоров с ними не заключал и априори не мог заключать, поскольку место сбора мусора для многих СНТ обозначено в шести и более километрах от мест расположения самих СНТ, что никак невозможно реализовать: любой здравомыслящий председатель понимает, что пенсионеры не будут регулярно путешествовать километры с мусорными пакетами, контейнер должен располагаться внутри садового товарищества", – утверждают авторы петиции.

Агрессивные мусорщики

Из трех собеседников Радио Свобода в ступинских СНТ только одна женщина согласилась назвать свое имя. Все они сетуют на жесткий стиль поведения сотрудников "Каширского регионального оператора". Они не чураются давления с требованием переходить на их услуги.

На собрании членов СНТ хотели меня в углу прижать

– Счета выставляют за якобы оказанные услуги в том числе с 2019 года. Я знаю о 20-30 СНТ, столкнувшихся с этой проблемой. Ребята из "Каширского регионального оператора" – мордовороты… Они нам ещё три года назад пытались себя навязать. На собрании членов СНТ хотели меня в углу прижать, но я им удостоверение свое показала, они от меня отстали, – рассказывает Елена Лисицына, председатель правления СНТ "Рябинка".

Как отмечалось выше, в ступинских СНТ многие участки получали ветераны спецслужб.

Ещё один собеседник Радио Свобода отмечает, что Арбитражный суд Московской области действует на стороне "Каширского регионального оператора": многие СНТ не были уведомлены о претензиях к ним, суд рассматривает дела без вызова сторон. Дачники намерены обжаловать эти решения.

– Они хотят получить деньги за воздух. Нам выставили счет только за январь 2022 года, но мы будем судиться, мы с ними не работали, – рассказывает представитель СНТ "Лада".

Сборщики денег

По данным базы "Контур.Фокус", у "Каширского регионального оператора" формально четыре бенефициара. 50 процентов акций принадлежат "Газпромбанку - Управление Активами". Ещё половину акций фактически консолидирует дочерняя структура госкорпорации "Ростех" "РТ-Инвест". 12,5 процента принадлежит непосредственно "РТ-Инвест", ещё 37,5 процента держат Андрей Шипелов и Сергей Скворцов.

При внедрении "Платона" дальнобойщики выходили на акции протеста против явно завышенных выплат

Шипелов – гендиректор "РТ-Инвест", по данным Forbes, Скворцов – совладелец этой дочерней структуры "Ростеха". "РТ-Инвест" ранее занималась внедрением "Платона", скандальной системы взимания платы с большегрузных автомобилей за пользования автомобильными дорогами. При внедрении "Платона" дальнобойщики выходили на акции протеста против явно завышенных выплат и необоснованных штрафов.

Член комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Владимир Марьев в разговоре Радио Свобода отметил, что услуги региональных операторов за вывоз мусора в принципе будут дороже, чем раньше: нередко небольшие компании, которые раньше забирали мусор у дачников, выбрасывали его непонятно где. Таким образом им удавалось поддерживать низкие цены.

Споры граждан и региональных операторов должны решаться в судах

Региональные мусорные операторы свозят отходы только на официальные свалки, должны внедрять раздельный сбор мусора. Споры граждан и региональных операторов должны решаться в судах, кроме того, на действия регионального оператора есть возможность пожаловаться в контролирующие структуры.

На момент публикации текста “Каширский региональный оператор” не ответил на письменные обращения Радио Свобода. В Ступинском офисе "Каширского регионального оператора" предложили обратиться к их менеджеру Николаю Козлову, отвечающему за работу с дачными поселками. Козлов не ответил на звонки и смс корреспондента.