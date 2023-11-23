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Разрешение для выезда из Беларуси на ПМЖ придётся получать внутри страны

Белорусским гражданам для выезда на постоянное место жительство за границу потребуется разрешение в миграционных органах внутри страны. Об этом говорится в постановлении Совета министров Республики Беларусь, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Раньше соответствующие разрешения оформлялись в белорусских консульствах. Теперь выезжающим на ПМЖ придётся подавать в отделы по гражданству и миграции по месту жительства заявления и анкету с вопросами об образовании, налоговых обязательствах, алиментах и указанием контактов родственников.

Миграционные отделы должны проверять, не запрещено ли желающему покидать страну. Помимо прочего, чиновники в рамках проверки военнообязанных будут направлять запросы в военкомат.

На обработку и подготовку разрешения или отказа на выезд отводится в общей сложности 35 дней.

До сентября белорусские граждане могли оформить разрешения на ПМЖ и загранпаспорта в дипмиссиях за рубежом. С 7 сентября оформлять новые паспорта можно оформлять только на территории Беларуси.

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