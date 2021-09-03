Разрезанную шредером картину Бэнкси снова выставляют на торги

Частично уничтоженная картина британского художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" вновь вернулась на торги, говорится в сообщении аукционного дома Sothebyʼs .

Это произведение, созданное в 2006 году, впервые было выставлено на аукцион в 2018 году и продано за один миллион фунтов стерлингов. Сразу после объявления о сделке в действие был приведён шредер, вмонтированный в раму. В результате половина полотна была превращена в "вермишель".

От полного уничтожения его спасла остановка работы механизма. Его внезапный запуск, как и неожиданный "сбой", остаются загадкой. Предполагается, что шредер был приведён в действие кем-то из гостей – не исключено, что самим автором, который мог находиться в акционном зале. На видео из зала, размещенном самим Бэнкси, заметно, как один из людей действительно совершает манипуляции, после которых начинается процесс "утилизации".

Как выяснилось, речь шла о дерзкой художественной акции. Ее оценили по достоинству не только мировые эксперты в области современного искусства, но и сама новая владелица – она-то и решила теперь перепродать картину, дав ей новое название, соответствующее судьбе полотна: "Любовь в мусорном баке".

Хозяйка шедевра рассчитывает выручить за него как минимум вчетверо больше, чем затратила на эту картину. Новый аукцион состоится в середине октября.

В нынешнем комментарии Sotheby's инцидент с самоуничтожением картины назвали "радикальной шуткой", изменившей рынок работ Бэнкси и закрепившей "Девочку" в мировой культуре.

Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим сатирическим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст и полны чёрного юмора.

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