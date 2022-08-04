Разросшиеся водоросли в Атлантике душат животных, людей и экономику

Сейчас поверхность Атлантического океана покрывают более 24 миллионов тонн бурых водорослей – саргассума. Это на 20% больше его рекордного количества, зафиксированного в 2018 году. Водоросли гниют на пляжах, отравляя воздух, в них запутываются животные и моторы лодок. О ситуации рассказывает агентство Associated press.

"Этот год – худший за всю историю наблюдений", – говорит Лиза Крымски, участница научной программы по защите побережья. Экологи связывают рекордный рост саргассума с повышением температуры воды из-за глобального потепления и сточными водами, которые содержат азотные удобрения.

Гниющие водоросли выделяют сероводород – газ, пахнущий тухлыми яйцами, может негативно повлиять на людей с астмой. В слоевищах саргассума погибли уже тысячи рыб. Некоторые черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, запутываются в водорослях и умирают, другие не могут отложить яйца из-за скопления водорослей на песке.

В прошлом месяце саргассум забил "необычно большое" количество оборудования на американской опреснительной установке. В условиях засухи в США объявили из-за этого чрезвычайное положение на федеральном уровне и призвали жителей острова, на котором находится установка, экономить воду. Некоторые курорты Карибского моря были вынуждены закрыться, потому что их пляжи покрыла бурая разлагающаяся масса.

Разросшийся саргассум также "задушил" рыбную промышленность, пишет AP. Водоросли повреждают моторы лодок и рыболовные снасти – рыбаки не могут добраться до своих судов и рыболовных угодий. Особенно сильно от этого пострадал остров Барбадос.

Кроме того, скопление морских водорослей оказывает серьёзное воздействие на окружающую среду. Разлагающиеся водоросли изменяют температуру воды и её кислотный баланс, что приводит к сокращению других водорослей, кораллов и губок.

Власти некоторых пострадавших островов пытались выкачивать саргассум из прибрежных вод, однако вскоре признали, что это бесполезно, так как водоросли уже сильно разложились. Другие используют тяжёлую технику, чтобы убрать саргассум с пляжей, но учёные предупреждают, что это вызывает эрозию и разрушает черепашьи гнёзда.