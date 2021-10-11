Разведка Ирака поймала "главного бухгалтера" ИГ 

Иракские спецслужбы поймали Сами Джасима аль-Джабури. Он отвечал за финансы в группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) и занимал второе место в её иерархии. Сообщает премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

Джасима был задержан во время международной операции. В какой стране она проходила, премьер-министр Ирака не уточнил. Ранее правительство США предлагало за поимку Джасима награду 5 млн долларов.

Корреспондент BBC по вопросам обороны Фрэнк Гарднер считает, что он может знать о готовящихся нападениях ИГ. По информации ФСБ, Джасима распределял бюджеты на теракты и занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.

Задержанный был близок к к новому лидеру ИГ Амиру Мухаммеду Саиду Абдулу Рахману. Он стал преемником Абу Бакра аль-Багдади, который управлял группировкой в период провозглашения "Халифата" на территории Ирака и Сирии. Аль-Багдади застрелился в октябре 2019 года, когда на его виллу в сирийской провинции Идлиб ворвались американские военные.

В сентябре 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные ликвидировали ещё одного члена верхушки ИГ Аднан Абу Валида аль-Сахрави. Он основал свою террористическую ячейку в 2015 году.

В 2017 - 2018 году ИГ было разгромлено силами международной коалиции сначала в Ираке, затем – в Сирии. Однако группировка продолжает совершать теракты.