В Грузии пять человек задержаны по обвинению в причастности к ИГ

Служба государственной безопасности Грузии сообщила , что в результате утренней спецоперации в Панкисском ущелье задержаны пять молодых чеченцев-кистинцев, якобы присягнувших на верность террористической организации "Исламское государство", запрещённой в России.

В сообщении СГБГ утверждается, что подозреваемые, самому младшему из которых 18 лет, а самому старшему – 20, "вступили в ряды террористической организации и планировали выехать в Сирию" для участия в боевых действиях. При этом они якобы "записали видео клятвы" перед одним из руководителей ИГ и распространили видео "в среде лиц, связанных с международным терроризмом".

Уголовное дело возбуждено по статье 327 УК Грузии "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористический организации, создание и руководство террористической организацией". В качестве санкции, эта уголовная статья предусматривает тюремное заключение от десяти до двадцати лет, отмечает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Близкие задержанных в разговоре с журналистами утверждали, что СГБГ говорит неправду про "мирных молодых людей", и к терроризму они не имеют никакого отношения.