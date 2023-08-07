Без принуждений. Анна Розэ – о немецком пути к толерантности

Многие беженцы из России, покинувшие ее из-за дискриминации ЛГБТ, находят убежище в Германии – которая прошла путь от наказаний за гомосексуальность к гей-парадам всего за 30 лет.

Недавно у меня была встреча в Берлине. Раньше это была девушка. Назовем ее Олей. Она бежала из России в Германию три года назад, потому что чувствовала себя юношей и не находила понимания в своем окружении. Ее родители были против трансгендерной операции. Знакомые считали ее сумасшедшей. Многие друзья отвернулись. Началась страшная депрессия.

Олег без труда поменял имя, начал медицинский трансгендерный переход

Теперь Оля уже не Оля, а Олег. Приехав в Германию, Олег без труда поменял имя, начал медицинский трансгендерный переход. Депрессия, привезенная из России, не прошла, но Олег чувствует себя намного лучше и перестал думать о самоубийстве. Недавно он познакомился с трансгендерной девушкой.

Олег удивляется, что люди вокруг воспринимают его как личность со своим достоинством и правом быть таким, каким он себя чувствует, как он представляет свое существование. У Олега есть государственный опекун, которого назначил суд для поддержки в официальных делах. Государство также выделило ему как малоимущему социальную помощь и оплачивает аренду квартиры. Олег подал документы в вуз, встречается с такими же, как он, людьми, посещает объединение ЛГБТКИА+ в Берлине. Все это легально и доступно.

Олег счастлив. Для него все равно, какой пол у человека, который говорит ему: "Я тебя люблю". Юноша рад, что смог испытать это счастье в Берлине.

В нынешней Германии достоинство каждого человека защищено независимо от его сексуальной, половой, этнической или религиозной принадлежности. Об этом говорит статья 1 Конституции ФРГ. Каждый день в 12 часов эта статья читается на главном радио страны. Кроме того, существует Общий закон по равноправному обхождению, состоящий из тридцати параграфов. Это не уголовный закон, наказания он не предусматривает. Однако дискриминация по любому из перечисленных признаков на работе, в учебном заведении, в общественных организациях или общественных местах может привести к решению суда о принудительном приеме на работу или к гражданскому иску на возмещение морального ущерба.

Подчеркивание расовой принадлежности само по себе свидетельствует о расизме

Тем не менее, общество очень осторожно относится к проблематике излишнего акцента на отличиях любого толка. В последнее время популярен тезис о том, что педалирование половой или сексуальной принадлежности в общественной жизни ведет к акцентуации "разности", а в итоге к дискриминации. Наряду с этим в СМИ идут жаркие дискуссии об удалении слова "раса" из текста Конституции ФРГ. Многие философы и политологи склоняются к мнению, что и подчеркивание расовой принадлежности само по себе свидетельствует о расизме.

Несмотря на эти сложные философско-юридические нюансы, немецкое общество на самом деле исходит из того, что любой человек имеет равное право на любовь, на самоопределение, на религиозные убеждения. То, что не угрожает здоровью и жизни других людей, не нарушает УК ФРГ, то есть не имеет преступной сути, допустимо и нормально.

Эта нормальность и воплощает истинную свободу человека. В демократическом обществе Германии свобода понимается как возможность самоосуществления без ущемления свобод других людей. Когда человек чувствует себя существом иного пола или вообще бесполым, это его право в рамках его личной свободы, которая никого, кроме него самого, не касается, пока она не угрожает жизни и свободе других людей.

В удостоверениях личности можно проставлять "нейтральный" пол

С недавних пор в Германии, несмотря на все еще ведущиеся дискуссии, допускается и поощряется использование феминитивов в официальных документах и СМИ. В удостоверениях личности можно проставлять "нейтральный" пол, а по улицам ездят грузовики с рекламой приема на работу "m/f/d", что означает – мужчина, женщина или неважно.

Здоровое и уверенное в себе общество рано или поздно приходит к пониманию необходимости защищать "разность", то есть любые меньшинства, их достоинство и права. Несвободное общество, сублимируя свои комплексы и комплексы своих граждан, ищет возможность узаконить право на дискриминацию меньшинств. Такие как Оля-Олег, становятся жертвами поведения большинства, потому что это большинство отрицает их право на свободу.

Подавляющему большинству граждан Германии ясно, что меры по ущемлению прав меньшинств – инструменты авторитарного общества, ищущего свою легитимацию в потакании низменным инстинктам, ненависти и вражде. Каждый закон, ущемляющий права на сексуальное или половое самоосуществление, приближает общество к диктатуре. При этом общество, социум, больше теряет в перспективе, сужая возможности своего развития и урезая шансы стать свободным.

Спросите российских граждан, что они думают по этому поводу. Не уверена, что результат будет одинаков. Какова цель узаконенной в России государственной дискриминации по половому и сексуальному признаку? Потакание низменным инстинктам большинства вместо развития этических принципов общества. Первое делать легко. Второе – трудный и каменистый путь. Первое можно осуществлять с помощью ограничительных законов. Второе получается только путем убеждения, создания защищенных свобод, правового и этического воспитания. Как только при проведении в жизнь либеральных принципов применяются жесткие меры, исчезает смысл этих свобод. Первый шаг к достижению свобод – понимание этих постулатов.

Впрочем, и в Германии осознание необходимости толерантности пришло не сразу. Буквально тридцать лет назад в стране еще существовало наказание за гомосексуальные практики. Увы, принцип, который на бумаге кажется простым и понятным, – все люди равны, все имеют одинаковое право на жизнь и любые ее формы – в реальности трудно осуществим, когда общество нагружено предрассудками и комплексами. Индивидуум стремится возвыситься над другими даже весьма тривиальным способом – отрицая свободу на самовыражение и самоощущение других индивидуумов. Осознание пошлости и аморальности такой установки трудно прививается в обществе, для этого необходимы титанические усилия.

Немецкое общество достигло в этом колоссальных успехов. Сейчас даже в самой консервативной правоэкстремистской партии под названием "Альтернатива для Германии" толерантно относятся к альтернативной сексуальной направленности. Сопредседатель фракции партии в бундестаге Алис Вайдель – открытая лесбиянка. Сохраняя и проповедуя нетерпимость к мигрантам, эта партия, однако, не решается использовать в своих целях гомофобские лозунги.

Недавно довелось прочитать в российских СМИ, что в школах Германии существуют уроки полового воспитания, за непосещение которых взимаются штрафы вплоть до лишения свободы. Распространение таких мифов в авторитарном пространстве вполне понятно: там, где государство формирует угодные ему принципы карательными методами, трудно представить себе, что защита прав может и должна происходить с помощью просвещения и что в демократическом обществе уже в школе действует лишь метод убеждения и доступности информации.

Школы Германии в принципе свободны от индоктринации или пропаганды любого толка. Посещение школы в ФРГ обязательно. Систематический пропуск уроков или отказ от этого считается административным нарушением, причем абсолютно все равно, идет ли речь об уроках физкультуры или математики. За это в крайнем случае может быть наложен административный штраф. И уж точно за пропуски школы никто никогда не попадает в тюрьму. О том, как размножаются млекопитающие, а также человек, рассказывается на уроках биологии в четвертом классе начальной школы. Поскольку в Германии много мусульман, в семьях которых половое воспитание считается табу, некоторые школы с большим количеством детей из подобных семей к обсуждению формы подачи материала привлекают родителей. Консенсус достигается в дискуссии, а не запретом и наказанием.

Половое воспитание и просвещение в Германии берут на себя многочисленные союзы и общества, которые частично финансируются за счет государства, частично за счет пожертвований. Большая роль уделяется демократическим свободным СМИ, общественной дискуссии. На детских каналах без ложного стыда и стеснения маленьким детям рассказывается о том, как происходит зачатие, а подросткам разъясняется необходимость и способы предохранения.

Просвещение и общественные союзы играют совершенно незаменимую роль в борьбе против СПИДа и ВИЧ. Обширные общественные кампании были главным оружием в этой борьбе. Так же, как и в борьбе против наркомании. К этому прибавляется толерантность и отсутствие стигматизации из-за болезни или на основании инвалидности. К категории "постыдных" в России до сих пор относятся психические расстройства или такие болезни, как СПИД и ВИЧ. В Германии стыдно другое: презирать, изолировать или оскорблять человека из-за подобных физических или психических ограничений, хотя, как и везде, случается и такое.

Карательные меры типа приковывания к постели зависимых от наркотиков пациентов в ФРГ абсолютно исключены. Такие немедицинские методы считаются подсудным делом, особенно если лишение свободы больного человека происходит при злоупотреблении его физической или психической несостоятельностью и недееспособностью.

Не принуждение и наказание. Разъяснение, просвещение, убеждение. Свобода прессы и доступ к информации. Свобода мнений и свобода собраний, союзов и объединений. Только это – залог успеха борьбы с ВИЧ и наркоманией в ФРГ. Для этого нужны громадные финансовые средства и колоссальные политические усилия. Естественно, карательные меры и законы намного легче принимать и проводить в действие. Они и намного проще ложатся на сознание граждан. Как ни странно, "стращать и не пущать" намного сподручнее. Путь убеждения и просвещения длиннее и круче. Только сложное и развитое общество может идти по нему, и только такое общество может себе это позволить.

Тем не менее, и Германия – не рай, в который пришли все ее жители. До сих пор здесь есть случаи расовой, сексуальной и половой дискриминации. Несмотря на громадные успехи по борьбе с ВИЧ, и здесь это заболевание не побеждено. Потребление наркотиков любого толка – тоже повседневная проблема, хотя по количеству летальных случаев с большим отрывом лидируют легальные наркотики: алкоголь и табак.

Сексуальные меньшинства также до сих пор жалуются на враждебное отношение или высказывания в общественных местах. Недавно в Берлине было проведено исследование, показавшее, что в последнее время повысилось количество случаев оскорбления или даже физического нападения на людей из сообщества ЛГБТКИА+. Эта проблема в Германии тоже существует. Отличие от России не в том, что проблемы вообще нет, а в том, что она не замалчивается, а обозначается и проговаривается как серьезная до сих пор открытая рана общества.

Увеличение страдания других людей не приведет к росту уверенности общества и каждого его гражданина в себе и своей стране. Даже те свободы, которые были доступны в России в начале "нулевых" и стали робкими сигналами возможности изменения к лучшему – демократии, либеральному устройству, – уничтожаются и душатся в путинском режиме при молчаливом согласии большинства. Наблюдать это горько и страшно.

Страшно и горько, что все это происходит на фоне бессмысленной и беспричинной наступательной войны России в Украине, которая, как и все эти новые карательные законы, отбрасывает российское общество на первобытный уровень этического сознания, опуская его до всеобщей бессознательности. Этот – казалось бы, легкий и удобный – путь приведет к сложной и несчастной жизни многих и многих граждан России, даже если для них, с детского сада привыкших жить в условиях запрета и наказания, она не будет казаться таковой.

Анна Розэ – берлинский журналист, корреспондент Радио Свобода в Германии



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