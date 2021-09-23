РБК: 4 из 5 лидеров списка "Единой России" не пойдут в Госдуму

Четверо из пяти лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму - Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелёва и Денис Проценко - не планируют переходить на работу в парламент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что президент Владимир Путин в понедельник проведёт в режиме он-лайн встречу с лидерами списка "Единой России". Вероятно, о том, кто из них перейдёт в Думу, будет официально объявлено после этой встречи.

Ранее Путин говорил, что ему было бы жаль, если бы главы МИД и Минобороны - Лавров и Шойгу - ушли в Госдуму, однако решение, по его словам, примут они сами. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, соглашаясь баллотироваться, говорил, что будет заниматься в Думе вопросами здравоохранения, однако, по данным РБК, от мандата откажется и он - как и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.

Единственной из пятёрки депутатом может стать уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера, говорит источник РБК.

Ожидается, что ЦИК подведёт официальные итоги выборов в пятницу 24 сентября. После этого у избранных депутатов будет 5 дней на отказ от мандата.

По предварительным данным, "Единая Россия" получит 324 места в Думе из 450, сохранив конституционное большинство. Среди тех, кто формально избран в Думу и, видимо, также откажется от мандата, например, главы ряда регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина. В депутаты от "ЕР" также избраны, например, певец Денис Майданов и бывший лидер сепаратистов так называемей "ДНР" Александр Бородай. Напротив, без мандата остаётся Мария Бутина - она возглавляла депутатскую группу в Кировской области, где "Единая Россия" набрала менее 30 процентов голосов. Ей, однако, ещё может достаться мандат в случае массовых отказов избранных депутатами по партийному списку.



В субботу, 25 сентября, Путин проведёт встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму: это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди". На этот же день в Москве намечена акция протеста КПРФ против итогов выборов - в особенности в российской столице, где, как утверждает оппозиция, власти сфальсифицировали электронное голосование.

Оппозиция критиковала так называемую тактику "паровозов" на выборах, - губернаторы и другие чиновники, заведомо не собирающиеся быть депутатами, нередко возглавляют партийные списки "Единой России". Эта практика, однако, не противоречит закону о выборах.