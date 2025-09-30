РБК: Государство продало свою долю в киностудии "Союзмультфильм"

Российские власти осуществили приватизацию киностудии "Союзмультфильм". Это следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, сообщает РБК.

В документе, которое изучило издание, говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, и в основном это связано с поступлениями от приватизации "Союзмультфильма".

Представитель киностудии в беседе с РБК подтвердил факт приватизации, но не раскрыл деталей. В компании сослались на то, что сделка "содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной".

"Союзмультфильм" находился в планах на приватизацию с 2009 года. В 2019 года стало известно, что приватизация планируется в интересах Сбербанка. В 2021 году киностудия в рамках подготовки к сделке была акционирована, собственником 100% акций выступало Росимущество. Но в итоге сделка не состоялась в связи с тем, что в апреле 2022 года Сбербанк попал под санкции.