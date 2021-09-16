РБК: губернатор Владимирской области уйдет со своего поста в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление об отставке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Сипягин входит в федеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму и планирует перейти на работу в нижнюю палату парламента.

О своем решении он объявит до конца следующей недели, после подведения итогов голосования. О возможном переходе Сипягина в Госдуму также писал "Коммерсантъ". Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова заявила, что информация о заявление об отставке "фейк". Также фейком она назвала информацию о его переходе в Госдуму.

На пост главы региона претендуют депутат Госдумы от Калужской области Александр Авдеев ("Единая Россия"), глава округа Муром Владимирской области Евгений Рычков и гендиректор "Газпром газораспределение Владимир" Алексей Конышев.

Владимир Сипягин — один из трех губернаторов, в 2018 году победивших во втором туре действующих глав регионов. Кандидат от "Единой России", губернатор Владимирской области Светлана Орлова тогда набрала 37,46%, а выдвинутый в качестве "технического кандидата" депутат заксобрания Сипягин — 57,03%. Сипягин не боролся за победу и не рассчитывал на нее, победителем его сделало протестное голосование.

Владимирская область вошла в пятерку регионов-аутсайдеров с самым низким уровнем доверия главам, об этом говорилось на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в январе этого года. По итогам 2020 года показатель доверия Сипягину составлял минус 24 процентных пункта (разность между доверяющими и недоверяющими, в данном случае недоверяющие преобладали над теми, кто доверяет); также Владимирская область оказалась в пятерке регионов с максимальным снижением рейтинга доверия губернатору за год — показатель составил минус 48 процентных пунктов.

На фоне низкого рейтинга губернатора во Владимирской области стал снижаться и рейтинг ЛДПР, что не могло нравиться лидеру партии Владимиру Жириновскому, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией в регионе. В июле, посещая Владимирскую область, Владимир Жириновский заявил, что партии хотелось бы предложить Сипягину место в Госдуме.