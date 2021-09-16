Суд приостановил решение о запрете на въезд в РФ комика Мирзализаде

Замоскворецкий районный суд Москвы приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает его адвокат Сергей Бадамшин.

МВД России пожизненно запретило ему въезд в страну после того, как комик был арестован по статье о возбуждении ненависти или вражды за шутку про русских. Мирзализаде — родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.

Сам юморист извинился за шутку. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.

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