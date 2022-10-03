РБК: Назначен новый командующий Западным военным округом

Генерал-лейтенант Роман Бердников назначен новым командующим Западным военным округом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные российского Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее Западным военным округом руководил генерал-полковник Роман Журавлёв, а Бердников командовал 29-й общевойсковой армией.

На сайте Министерства обороны России соответствующие изменения пока не отражены.

Бердников в 1999 году окончил суворовское военное училище в Киеве. Он командовал общевойсковым объединением Восточного военного округа, а после - группировкой российских войск в Сирии. В Сирии, впрочем, занимал командную должность и Журавлёв. Журавлёв возглавлял Западный военный округ с 2018 года, в том же году он получил звание героя России. Бердников же награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени и "За военные заслуги", а также медалями "За воинскую доблесть" I степени, "За отличие в военной службе" I,II и III степеней, и другими знаками отличия.

Предыдущим значимым увольнением в Министерстве обороны России стало отстранение от должности замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова в связи с переходом на другую работу. 24 сентября на его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение российских войск. Украинские военные утверждали, что Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя". 31 марта Мизинцев был включен в санкционный список Великобритании.

Многие СМИ полагают, что недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве России вызваны неудачами российской армии в попытках сдержать контрнаступление ВСУ на украинских фронтах.