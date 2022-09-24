Замминистра обороны Дмитрий Булгаков освобожден от должности

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение вооруженных сил, освобожден от должности. Согласно сообщению Минобороны России, он перейдет на другую работу.

Вместо Булгакова заместителем министра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. Украинские военные утверждали, что Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя".

31 марта Мизинцев был включен в санкционный список Великобритании.

Генерал армии Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2 декабря 2008 года. Какую должность он теперь займет, в военном ведомстве не уточнили.