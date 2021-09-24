РБК: среди заключенных доля больных туберкулезом и ВИЧ доходит до 25%

В четырех российских регионах доля заключенных с ВИЧ составляла от 20 до 25%. Еще в одном регионе такой же процент осужденных страдал туберкулезом, а доля заключенных с инвалидностью достигала 14%. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы исполнения наказаний. Данные на конец 2020 года систематизировали аналитики проекта "Если быть точным" фонда "Нужна помощь".

Всего в России по состоянию на конец 2020 года в местах лишения свободы содержались 52,5 тысячи человек, у которых был диагностирован ВИЧ. Это чуть более 10% от всего тюремного населения страны (509 тысяч человек.). Но есть ряд регионов, где доля ВИЧ-инфицированных приближается к четверти:

Кемеровская область — 25%;

Самарская область — 23%;

Томская область — 20%;

Ханты-Мансийский автономный округ — 21%.

Еще в 19 регионах количество ВИЧ-инфицированных превышает среднестатистические 10%.

Руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) Наталья Егорова допустила, что большой процент зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в местах лишения свободы связан с тем, что 100% людей, попадающих в учреждения пенитенциарной системы, обязательно проходят тестирование на ВИЧ. В числе регионов — лидеров по вновь выявленным случаям ВИЧ в 2020 году, по данным Роспотребнадзора, были Свердловская, Кемеровская области и Пермский край.

По всей стране 11,6 тысяч заключенных страдают туберкулезом (2%), в местах лишения свободы содержатся 17,6 тысяч людей с инвалидностью (около 4%). В Еврейской автономной области доля болеющих туберкулезом заключенных составляет 25%, а доля инвалидов в колониях и СИЗО — 14%; в обеих категориях регион лидирует с большим отрывом.

Туберкулезом, в отличие от ВИЧ, зачастую люди заражаются именно в колонии, сказала Егорова. По закону такие осужденные должны направляться в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ); эксперт допускает, что регионы с максимальным числом зараженных — это регионы, где есть одна или несколько таких лечебных колоний.

Проект "Если быть точным" в своем докладе отмечает, что в России 37 регионов, где были случаи заболевания туберкулезом среди заключенных, и в 35 из них ЛИУ отсутствуют. Есть ряд регионов, где ситуация в этом смысле особенно плоха: так, в Пермском крае в обычных (нелечебных) колониях содержатся 352 осужденных с туберкулезом, в Оренбургской области — 228. В Кабардино-Балкарии также нет ЛИУ, а больные туберкулезом составляют 7% от всех заключенных (31 человек).

Около четверти заключенных, которые ходатайствуют об освобождении в связи с плохим состоянием здоровья, не доживают до суда или до вступления в силу положительного судебного решения.

"По данным ФСИН России, из 15 436 осужденных, освидетельствованных в течение последних трех лет на предмет освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, освобождены судами 6239 человек (40,4%), 3586 человек (23,2%) умерли в исправительных учреждениях, не дождавшись освобождения", — говорится в докладе уполномоченного по правам человека в России за 2020 год.