РБК: Сын Николая Патрушева купил долю в "Кросс технолоджис"

Андрей Патрушев, младший сын помощника президента России Николая Патрушева, купил долю в компании "Кросс технолоджис", которая занимается информационной безопасностью. Об этом в четверг пишет РБК.

Издание ссылается на два источника на IT-рынке, а также на собеседника, знакомого с ходом сделки. По словам одного из источников, доля Патрушева в компании составила 25%, второй говорит о доле от 20 до 30%.

Партнер компании Exectica Capital Алексей Замесов оценивает примерную стоимость "Кросс технолоджис" в 5-7 млрд рублей, в этом случае доля (если брать 20-30%) Патрушева составит 1-2 млрд рублей.

Представитель "Кросс технолоджис" от комментариев отказался, отмечает РБК. В публикации также говорится, что это не первый актив Андрея Патрушева в области IT, хотя больше предприниматель известен на нефтегазовом рынке.

"Кросс технолоджис" существует с 2011 года. На сайте компании говорится, что компания – интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности. За время работы компания реализовала свыше 1500 проектов, среди которых, как отмечается, "оснащение ГУП "Московский метрополитен" системой видеоидентификации". Среди клиентов компании - Газпромбанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ, "ВымпелКом", "МегаФон" и другие.

Издание "Агентство" пишет, что "Кросс технолоджис" - участник рынка поставки специального оборудования для цензурирования интернета. В конце февраля компания сообщала газете "Известия", что банки массово нарастили закупку оборудования для включения в так называемые белые списки Минцифры, чтобы их приложения могли работать при ограничениях мобильного интернета, отмечает "Агентство".

По данным расследовательского проекта "Система", в 2025 году Патрушев-младший увеличил свою долю в Архангельском морском торговом порту с 10% до 20%. Акции компании перешли ему от одного источника – бизнесмена Игоря Нафикова, который близок к окружению миллиардера Владимира Потанина.