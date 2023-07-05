РБК: таможня ФРГ может арестовывать автомобили с номерами РФ

Таможенная служба Германии, по всей вероятности, может арестовывать автомобили с российскими номерными знаками. Ответ таможенного ведомства цитирует российское издание РБК.

По заявлению таможенников, ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещён в соответствии со статьёй 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, пишет газета.

Регламент был принят в 2014 году, но заметно ужесточён после вступления в силу 11-го пакета санкций Евросоюза 24 июня 2023 года. С этого дня в российских СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о проблемах с таможней от владельцев автомобилей с российскими номерами - причём как от туристов, так от и резидентов Германии, не сменивших номера на местные.

Немецкое радио WDR1 в своём подкасте приводит случай, когда арест был наложен на уже растаможенный автомобиль владельца, приехавшего в Германию по воссоединению семьи. Как подчёркивают юристы, арест не следует путать с конфискацией: транспортное средство увозят на штрафстоянку.

Под санкции подпадает не только импорт автомобилей из России, но и любое их перемещение и просто нахождение в Европе. Запрет должен действовать на всей территории ЕС, но пока о подобных действиях сообщается только из Германии.

Юристы полагают, что возможный арест российских автомобилей — это "эксцесс исполнителя".

Власти ФРГ ситуацию о возможном аресте машин с российскими номерами пока не комментировали.

Радио Свобода обратилось за комментариями в таможенную службу Германии.