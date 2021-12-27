РБК: ЦБ запустит сбор данных у банков обо всех переводах граждан

С 2022 года Банк России будет контролировать все денежные переводы между гражданами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

По данным издания, Центробанк уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности, из которой следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между гражданами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Речь идет, в частности, о любых переводах физических лиц с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно, о трансграничных переводах, а также об операциях через системы денежных переводов, например Western Union.

Отчитываться предстоит не только банкам, но и магазинам, а также физическим лицам, представляющим онлайн-сервисы. Внимание Банка России может привлечь, в частности, необычно большое количество физлиц, участвующих в одной операции либо в качестве плательщиков, либо получателей средств. Кроме того, изучать ситуацию будут при необычно большом числе операций или же значительных объемах переводов.

Как заявили эксперты РБК, новые нормы нужны для контроля за серым предпринимательством, когда люди получают оплату на карту за свои товары или услуги. В том числе для борьбы с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, валютными дилерами и криптовалютными обменниками.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года жители России перевели друг другу с помощью карт более 42 триллионов рублей, совершив почти 8 с половиной миллиардов транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.