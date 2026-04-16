РБК: владельцы каналов связи с Европой согласились их не расширять

В России около 20 владельцев зарубежных каналов связи, идущих в Европу, подписали мораторий на их расширение. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на четыре неназванных источника на телекоммуникационном рынке.

Мораторий, по словам одного из собеседников издания, был подписан на совещании по ограничению VPN с участием главы Минцифры Максута Шадаева. При этом срок действия меры операторам не назвали. В совещании участвовали "Транстелеком", МТС, "ВымпелКом", "Т2 Мобайл", "Уфанет", "Раском" и другие.

Трафик VPN-сервисов, поясняет источник РБК, для операторов выглядит как зарубежный. Логика регулятора, по его словам, в том, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению.

"Также власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится", – сказал собеседник издания.

По словам другого собеседника РБК, Минцифры во время нескольких встреч убедило операторов и провайдеров согласиться на то, что все расширения зарубежных каналов должны проходить по согласованию с министерством.

Минцифры ранее признало, что реализует задачу по снижению использования VPN в России. Для достижения этой цели ведомство поручило мобильным операторам отключить возможность пополнять баланс Apple ID и разработало проект документа о лишении IT-компаний права на предустановку своих продуктов на устройствах, если они не ограничат доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов, отмечает Настоящее время.

По данным РБК, Минцифры также направило крупнейшим интернет-компаниям методичку по выявлению VPN-сервисов на устройствах клиентов, а 14 апреля медиа заметили, что крупные российские сервисы начали ограничивать работу для пользователей при включенном VPN.

