Редактору подкастов издания "Холод" Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию.

Журналист возвращался в Грузию из Латвии. Как пишет "Холод", в аэропорту Тбилиси сотрудники пограничной службы около получаса держали Пономарева на границе. После этого ему выдали документ, в котором сообщалось, что во въезде ему отказано "по иным причинам". Затем Пономарева посадили на самолет обратно до Риги.

Издание отмечает, что журналист последние несколько месяцев жил в Тбилиси и арендовал там квартиру.

В июне сотрудники пограничной службы Грузии отказали во въезде в страну участнице группы Pussy Riot Ольге Борисовой, в сентября аналогичная ситуация произошла с основателем фонда "Нужна помощь" и интернет-издания "Такие дела" Митей Алешковским. Оба раза причина отказа не уточнялась.