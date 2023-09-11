Рейд за трофеями. Что Украина захватила на платформе в Черном море

В результате рейда на газодобывающую платформу в Черном море Украина захватила российские радары, которые использовались для контроля над этой частью акватории, а также одну из современных российских систем радиоэлектронной борьбы. Это не первая украинская атака на платформы: в июне 2022 года во время боев за остров Змеиный Украина уже пыталась помешать российским военным использовать их в своих целях.

В понедельник военная разведка Украины (ГУР) показала видео с высадкой спецназа на газодобывающую платформу "Крым-2" в Чёрном море. Она была захвачена после аннексии Крыма и с тех пор контролировалась Россией. До аннексии эта платформа называлась "Петр Годованец" и была одной из двух платформ, получивших в Украине неофициальное название "вышки Бойко" – по имени украинского министра энергетики, которого обвиняли в их приобретении в Сингапуре по завышенной цене.

В сообщении ГУР в телеграме говорится о двух рейдах, произошедших в разные дни, и о возврате контроля над всеми 4 платформами, которые после аннексии контролировались компанией "Черноморнефтегаз": Крым-1 (ранее – "Независимость"), Крым-2 (ранее – "Петр Годованец"), а также "Таврида" и "Сиваш". На фото, опубликованных в официальном телеграм-канале военной разведки Украины, помимо платформы "Крым-2" показана палуба платформы с катером, на котором можно увидеть надпись "Крым-1" – Радио Свобода не может подтвердить, что этот снимок был сделан именно на одноименной платформе.

Когда состоялись рейды?

Новости об украинских катерах в Черном море в районе газодобывающих платформ "Черноморнефтегаза" появлялись 22 и 30 августа – это соответствует информации из видео ГУР, в котором говорится, что спецназовцы совершили к платформам два рейда. И 22-го, и 30 августа Министерство обороны России сообщало, что "разведывательные катера вооруженных сил Украины были уничтожены экипажем самолета Су-30см". В подтверждение этих слов российское военное ведомство опубликовало видео, на котором показана стрельба по катеру, но отсутствует сам момент "уничтожения".

Об истребителях, которые пытались помешать рейдам украинского спецназа к газодобывающим платформам в Черном море, говорится и в видео ГУР. Опубликованные ранее украинской разведкой видео, снятые ее беспилотником на месте событий, показали, что на самом деле Су-30 как минимум один ра промахнулся при попытке атаковать катер. На видео также виден пуск зенитной ракеты с катера. В видео, опубликованном ГУР 11 сентября, утверждается, что в результате российский Су-30 был поврежден и покинул место боя.

Предыдущие сообщения о станциях РЛС на платформах в Черном море

Москва использовала эти и несколько других газодобывающих платформ в Черном море для установки радиолокаторов. К такому выводу Радио Свобода пришло в июне 2022 года после расследования, которое, в том числе, показало, что платформы охранялись российскими военными.

20 июня платформа "Крым-1" и расположенный неподалеку блок-кондуктор (стационарное морское сооружение над поверхностью моря, которое устанавливается над группой скважин для бурения) была атакована: как утверждали российские власти, за атакой стояла Украина. В Киеве это заявление не комментировали. В результате атаки пропали без вести 7 человек, Россия утверждала, что они были гражданскими лицами – сотрудниками "Черноморнефтегаза". Атака произошла на фоне соперничества России и Украины над расположенным недалеко от платформ островом Змеиный.

30 июня российские войска отступили со Змеиного, но радиолокаторы, которые были идентифицированы Радио Свобода как РЛС типа "Нева" (ссылка на каталог производителя, .pdf), остались на нескольких вышках "Черноморнефтегаза".

Как следует из опубликованного 11 сентября видео, спецназовцам ГУР в результате рейда к платформе "Крым-2" удалось демонтировать как минимум два радиолокатора и забрать их с собой. Судя по видео, оба они были расположены на платформе "Крым-2".

В августе 2018 года группа украинских экспертов опубликовала доклад "Газовые потоки двойного назначения". В нем авторы заявили, что Россия развернула на захваченных при аннексии Крыма морских объектах "Черноморнефтегаза" средства радиоэлектронной разведки, в частности, радиолокационные станции надводного наблюдения типа "Нева". Авторы доклада утверждали, что информация с этих станций в режиме реального времени предоставляется Пограничному управлению ФСБ РФ по Крыму, а также попадает и в систему разведки ЧФ Южного военного округа РФ.

Что еще захватила Украина на вышке "Крым-2"?

В видео ГУР, опубликованном 11 сентября, говорится, что помимо радиолокационных станций украинские спецназовцы захватили на газодобывающих платформах горючее и ракеты для российских вертолетов. В частности, в ролике показаны ящики с прикрепленном к ним листом бумаги, на котором написано "Ящики для ВКС РФ для вертолета. Не брать!!!".

При изучении видео Радио Свобода обратило внимание еще на один ящик, который украинские военные выносят с корабля. На нем указан производитель содержимого ящика – АО НВП "ПРОТЕК", а также получатель груза по госконтракту: войсковая часть 60135 в аннексированном Севастополе.

В/ч 60135 – это 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы, а АО НВП "Протек" – производитель автоматизированного комплекса радиоэлектронного подавления Р-330М1П "Диабазол". В состав этого комплекса могут входить три станции постановки помех: Р-330Ж "Житель", Р-934УМ "Удар" и "Алтаец-АМ". Других систем РЭБ, как следует из информации на сайте АО НВП "Протек" по состоянию на 2018 год, компания не производит.

По данным проекта Oryx, отслеживающего потери техники во время войны Россией и Украиной по открытым источникам, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 13 станций Р-330Ж "Житель" и 1 станцию Р-934УМ, причем все они были уничтожены. Независимо от того, компоненты какой станции находятся в ящике на видео ГУР, это будет первым случаем захвата Украиной неповрежденной системы РЭБ производства АО НВП "Протек".