"Солдатики их охраняли". Удар по вышкам в Черном море

Друг одного из пропавших без вести после украинской атаки на газодобывающие вышки в Черном море рассказал Радио Свобода, что там находились российские военные. Спутниковые снимки показывают, что 20 июня в результате украинского удара была повреждена надводная часть блок-кондуктора №1 (БК-1) компании "Черноморнефтегаз".

Вопреки многочисленным сообщениям о том, что Украина поразила "буровые вышки", БК-1, строго говоря, таковой не является – это стационарная и не очень большая платформа, расположенная над группой скважин, обычно необитаемая. Тем не менее, мать одного из сотрудников компании, 45-летнего Дениса Скворцова, подтвердила Радио Свобода, что ее сын пропал без вести на этом объекте, как и друг еще одного пропавшего, 59-летнего Станислава Калязина.

Украинские эксперты говорят, что Россия использовала инфраструктуру "Черноморнефтегаза" в военных целях, что и стало причиной удара. Впрочем, у БК-1 есть и потенциально важное стратегическое значение: это последний узел, соединяющий Одесское и Безымянное месторождения газового конденсата с остальной системой, и выведение его из строя может затруднить прокачку газа со всех скважин, расположенных перед ним в этой цепочке.

Официально Киев не подтвердил и не опроверг удар по газодобывающей инфраструктуре в Черном море, зато власти аннексированного Крыма не стесняются сообщать о последствиях этой атаки: по их данным, на блок-кондукторе без вести пропали 7 человек, еще более ста были эвакуированы с находящихся по соседству буровых платформ. "Рабочих спас вагончик, такой же, как на стройке. Вагончик разорвало, а их раскидало, и они в воду попрыгали", – пишет издание "Лента новостей Крыма" со ссылкой на источник, "знакомый с деталями произошедшего".

В качестве одной из версий того, какое оружие было использовано при ударе по БК-1, эксперты называют украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Ими же, как ранее сообщалось, мог быть поражен и ракетный крейсер "Москва". По другой версии, Украина использовала американские ракеты "Гарпун".

Что такое "блок-кондуктор"?

Одесское месторождение, фактически аннексированное Россией вместе с Крымом, состоит из трех точек бурения. На каждой из них устанавливается блок-кондуктор. На схемах месторождения они пронумерованы: БК-1, БК-2, и БК-3. БК-1 – последний в цепочке, которая подводным трубопроводом связывает месторождения Одесское и Безымянное (на нем построен БК-4) с Крымским полуостровом.

"Блок-кондуктор – это стационарное морское сооружение над поверхностью моря, которое устанавливается специально над группой скважин и с помощью которого, собственно говоря, самоподъемная буровая установка, СПБУ, осуществляет бурение необходимого количества скважин. Можно расценивать блок-кондуктор как некую опору для выполнения комплекса буровых работ и "обустройства" данного "куста" скважин. В отличие от буровой платформы, которая перемещается от одной точки к другой, блок-кондуктор – стационарное сооружение. Людей на нем обычно нет, эта платформа работает без постоянного присутствия персонала, в то время как на буровой вышке постоянно есть люди. Когда буровые работы завершены и необходимое количество скважин набурено, буровая платформа снимается и уходит на какую-то другую точку, где будет выполнять следующее задание, а блок-кондукторы остаются. Добываемый газ запускается через специальный механизм в систему промысловых подводных трубопроводов, которые уже подают добытое сырье на материк. От месторождений к полуострову ведут общей сложности около 410 километров подводных промысловых газопроводов, газовый конденсат концентрируется на суше и после соответствующей газоочистки направляется в Глебовское подземное хранилище газа, единственное на Крымском полуострове, а затем уже распределяется зимой по газовой сети, – объясняет Михаил Гончар, эксперт по энергетике, много лет проработавший в нефтегазовом комплексе Украины, а ныне президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

О том, что основные повреждения в результате украинского удара были нанесены именно блок-кондуктору №1, говорят и спутниковые снимки компании Planet.com. Они же показывают, что 20 июня и все предыдущие дни большие буровые платформы "Таврида" и "Крым-1" (бывшая "Незалежність", а затем "Україна") находились на своих обычных местах – соответственно над БК-2 и БК-3. Каких-либо нанесенных им повреждений со спутника не видно – впрочем, речь идет о снимках не самого высокого качества.

21 июня сайт Neftegaz.ru сообщил, что пожар на БК-1 "перекинулся к скважине". Возгорание хорошо видно как на обычных спутниковых снимках, так и на сайте системы мониторинга пожаров FIRMS Американского космического агентства (NASA). На снимках, сделанных утром 22 июня, уже видны корабли, пытающиеся потушить пожар. Пожаров на буровых установках "Таврида" и "Крым-1" система FIRMS не фиксировала.

Внизу слева – БК-1 до украинского удара, внизу справа – сделанный вечером 23 июня скриншот изображения системы FIRMS: на нем бордовым цветом показан огонь, который зафиксирован не ранее 6 часов назад, оранжевым – от 12 до 24 часов, желтым – более суток назад. На карте FIRMS за пятницу, 24 июня, видно, что "свежих" следов огня на скважине уже нет:

Самоподъемные буровые установки "Крым-1" (слева) и "Таврида" на спутниковых снимках, сделанных за месяц до украинского удара, 20 мая 2022 года:

Приведенная нами выше схема месторождения была опубликована в 2012 году украинским сайтом Nefterynok.info вскоре после покупки Украиной в Сингапуре двух новых буровых платформ (ныне носящих названия "Крым-1" и "Крым-2", именно они получили в народе название "вышки Бойко" по имени украинского министра энергетики, которого обвиняли в их приобретении по завышенной цене). На этой схеме, помимо прочего, видно, что блок-кондуктор №1 собирались оснастить жилым блоком – судя по спутниковым снимкам, этого сделано не было, но в любом случае рабочие "Черноморнефтегаза" могли временно находиться на БК-1 для его обслуживания.

Михаил Гончар утверждает, что на БК-1 могли находиться украинские военные и российское радиолокационное оборудования для контроля морского и воздушного пространства. "Лента новостей Крыма" в своем сообщении приводит фамилии, инициалы имен и годы рождения пропавших без вести на БК-1 сотрудников "Черноморнефтегаза". С помощью этих данных мы нашли в социальной сети "ВКонтакте" нескольких из них, в том числе Дениса Скворцова. В его профиле есть сделанные в феврале 2021 года фотографии буровой платформы "Крым-2" (до аннексии Крыма – "Петр Годованец", одна из "вышек Бойко"), а также одного из блок-кондукторов – этот снимок дает представление о скромных размерах БК по сравнению с самоподъемной буровой установкой.

22 марта 2014 года, через неделю после "референдума о присоединении Крыма к России", Денис Скворцов сфотографировал подходящий к БК или одной из вышек малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ "Муромец".

Мать Дениса Скворцова подтвердила Радио Свобода, что ее сын пропал без вести на блок-кондукторе №1 Одесского газоконденсатного месторождения. Радио Свобода также удалось поговорить с другом еще одного пропавшего на БК-1, 59-летнего Станислава Калязина.

"Те, кто выжили, подтвердили, что он был на этой платформе в момент удара", – написал этот человек журналисту Радио Свобода. Он также подтвердил, что на блок-кондукторе или на одной из буровых установок находились российские военные: "Я не разбираюсь в этом. Стас говорил, что два солдатика с автоматами с ними там находятся, типа охраняют. Но про эту платформу или про другую он говорил, я не знаю".

"Нарвались на огневой удар"

1 февраля 2017 года украинский военно-транспортный самолет Ан-26 совершал тренировочный полет над Черным морем. В районе Одесского месторождения он был обстрелян из стрелкового оружия – экипаж не пострадал, но на корпусе самолета появилось несколько отверстий. Тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что экипаж зафиксировал над месторождением работу радиолокационной станции в открытом режиме.

Полтора года спустя, в августе 2018 года, группа экспертов, в которую входили Михаил Гончар, а также вице-адмирал, командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук, опубликовали доклад "Газовые потоки двойного назначения". В нем авторы заявили, что Россия развернула на захваченных при аннексии Крыма морских объектах "Черноморнефтегаза" средства радиоэлектронной разведки, в частности, радиолокационные станции надводного наблюдения. В докладе названы три объекта, на которых, по данным исследователей, были размещены РЛС типа "Нева": СПБУ "Таврида", морская стационарная платформа МСП-17 месторождения "Штормовое" и МСП-4 месторождения "Голицынское". "Информация [от РЛС] передается по радиорелейному каналу связи, обеспечиваемому комплектом цифровых радиорелейных станций. В режиме реального времени она предоставляется Пограничному управлению ФСБ РФ по Крыму, а также попадает и в систему разведки ЧФ Южного военного округа РФ", – утверждается в докладе.

Если информация о размещении РЛС на трех этих газодобывающих платформах верна, то когда "Таврида" находится в районе Одесского месторождения (как сейчас), радиус действия локаторов позволяет России контролировать надводную обстановку практически во всей северной акватории Черного моря, а значит, и следить за передвижениями всех судов следующих в украинские порты или из них.

Авторы доклада также заявили о размещении гидроакустических установок подводного слежения на трех объектах "Черноморнефтегаза": МСП-4, МСП-17, а также БК-2 Одесского месторождения.

Радио Свобода смогло по открытым данным подтвердить установку как минимум одной РЛС типа "Нева" на объектах "Черноморнефтегаза".

Во-первых, на это указывает опубликованный на сайте госзакупок договор, заключенный между ГУП "Черноморнефтегаз" и ЗАО "МКиС" в июне 2019 года. По этому договору крымское предприятие получило от производителя радиоэлектронных систем ряд запасных частей для радиолокационных станций, в том числе два антенных блока RSB-096-079. Эти блоки производства американской компании Furuno – приемопередатчики для морских локаторов, снабженные поворотным механизмом, на котором размещается антенна.

Во-вторых, на сайте "МКиС" размещен каталог продукции, в котором описана радиолокационная система "Нева-БС". Она может обнаруживать крупные надводные цели на расстоянии до 55 километров. В комментарии к описанию "Невы-БС" в каталоге написано: "Установлена для защиты акваторий объектов транспортной инфраструктуры и морских платформ", рядом с этой фразой размещены два логотипа – Минтранса России и "Черноморнефтегаза".

Есть в каталоге и фотография морской платформы с установленной на ней РЛС "Нева". Хотя снимок не подписан, по характерным деталям можно определить, что на нем изображена одна из СПБУ "Черноморнефтегаза" – "Таврида" или "Сиваш" (всего у "Черноморнефтегаза" 4 самоподъемных буровых установки, две новые "вышки Бойко" и две старые, "Сиваш" 1979 года постройки и "Таврида" 1995 года). Среди клиентов фирмы "МКиС", упомянутых в каталоге, есть ФСБ РФ, "Росатом", "Русгидро", Минтранс, на сайте госзакупок можно найти контракты "МКиС" с Федеральной службой охраны, но "Черноморнефтегаз" – единственный клиент этой компании, ведущий морскую нефтегазодобычу. Это косвенно свидетельствует о том, что установка РЛС на морских объектах в Черном мотивирована не производственной необходимостью, а интересами военных или спецслужб.

Соотнеся данные доклада украинских экспертов и каталог "МКиС", можно сделать вывод, что на снимке в каталоге изображена именно платформа "Таврида". Во время украинской атаки "Таврида", как следует из спутниковых снимков, находилась в зоне Одесского месторождения у БК-2. На этом блок-кондукторе, как утверждают украинские эксперты, размещена и одна из гидроакустических систем подводного слежения. Российские СМИ утверждали, что при атаке "полностью сгорел" блок БК-1 и начался пожар на платформе "Крым-1", находящейся у кондуктора БК-3. О повреждениях "Тавриды" и БК-2 не сообщалось, хотя источник РИА Новости рассказал, что и оттуда производилась эвакуация персонала.

В докладе украинских экспертов 2018 года и открытых источниках нет данных о том, что разведывательная инфраструктура была размещена на пострадавшем при ударе БК-1 и предположительно поврежденной СПБУ "Крым-1". Михаил Гончар предполагает, что дополнительная аппаратура могла быть установлена на платформах Одесского месторождения уже после российского вторжения:

"Последние месяцы там были размещены дополнительные средства радиотехнической разведки, центр связи, пункт координации и управления силами Черноморского флота. Это вполне логично проистекает из того, крейсер "Москва", который выполнял функцию пункт управления силами и средствами флота, принял отрицательное всплытие. Затем было решено, что стационарным объектом, который обеспечит необходимый "зонтик" ПВО, станет захваченный остров Змеиный. Но захватить – это одно, а удержать его – это другое. Поэтому стала выстраиваться новая гибридная система координации и управления силами флота, то есть к уже имеющейся инфраструктуре, расположенной ранее на этих платформах, а также на блок-кондукторах добавили еще необходимое оборудование. Ну, и нарвались на огневой удар", – говорит Михаил Гончар.

Данных, подтверждающих постоянное размещение российских военнослужащих на буровых платформах в Черном море, нет, но бывали они там неоднократно. В марте 2014 года объекты "Черноморнефтегаза" были "взяты под охрану" "вежливыми людьми" из российской армии. Позже волонтерское сообщество InformNapalm смогло идентифицировать одного из них как военнослужащего 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. В 2016 году экипаж украинского пограничного корабля заметил на одном из объектов Голицынского месторождения пятерых вооруженных людей.

В 2017 году учения на одной из "платформ Бойко" проводила береговая охрана ФСБ.

"Газпром потирает руки"

Украина уже много лет пытается оспорить использование Россией Одесского месторождения в арбитражном суде в Гааге, утверждая, что добыча газового конденсата в Черном море ведется в зоне ее экономических интересов. Судебное разбирательство ведется в закрытом режиме, в 2018 году из-за него "Черноморнефтегаз" даже собирался прекратить добычу газа в этом районе, но в итоге этого не произошло.

По словам Михаила Гончара, объемы добычи на шельфе Черного моря были сравнительно невысокими даже до аннексии Крыма, а сейчас они упали до рекордного уровня:

"До 2014 года там многие десятилетия добывалось немногим более миллиарда кубических метров газа в год. Потом, когда в Сингапуре были приобретены современные самоподъемные буровые установки и было проведено бурение на Одесском месторождении, добыча возросла. В 2014 году она составила 2 миллиарда кубов. В 2015 году должны были выйти на 3 миллиарда кубов, в 2020 году – на 5 миллиардов кубов добычи, по некоторым более оптимистичным оценкам, даже до 8 миллиардов кубов. Ничего этого не произошло, потому что в связи с оккупацией Крыма было невозможно продолжать инвестиции и необходимые поставки оборудования, и добыча стала падать. С уровня в 2 миллиарда кубов в год она за последние годы упала где-то до 1,5 миллиардов кубов. Для потребностей Крымского полуострова этого не хватало, и после оккупации российским правительством было решено соорудить дополнительный газопровод из Тамани в Крым через Керченский пролив. Он подает дополнительные объемы газа, необходимые прежде всего для двух новых электростанций в Симферополе и под Севастополем – тех самых, куда в обход санкций были поставлены известные турбины "Сименс". Тем не менее, воровство газа продолжается, несмотря на разные рассмотрения судебных исков. Имеющиеся и разрабатывавшиеся ранее месторождения – Архангельское, Штормовое и так далее, уже истощены, а вот Одесское и Безымянное – как раз из разряда тех, которые уже в постсоветский период были достаточно разведаны, обустроены и где с приобретением двух современных буровых установок началось масштабное эксплуатационное бурение".

Версию о том, что Украина нанесла удар именно по блок-кондуктору №1 из-за того, что он является последним ключевым узлом на выходе газового конденсата из Одесского и Безымянного месторождений, Михаил Гончар не считает приоритетной:

"Да, при повреждении скважин газ не может попасть в систему, это так. Но сейчас сложно определить, повреждена ли она: удар-то был не по подводной части, а по надводной, трубопроводы могут быть не повреждены. Конечно, когда произошел срыв сооружения на поверхности, в какой-то степени нарушилась и целостность скважин – мы видим, что газ горит на поверхности моря. Я не думаю, что там были какие-то слишком фатальные последствия. Будет, конечно, необходим комплекс подводно-технических работ, наверное, это будет сделано, и, конечно, подача газа будет возобновлена, пусть даже не в том объеме, как было раньше. С учетом газопровода, который был сооружен из Тамани в Крым, дефицит будет покрыт газпромовскими поставками. Я думаю, что в "Газпроме" могут потирать руки от удовольствия, потому что газовый поток, пусть и скудный, с Черноморского шельфа – это была кормушка местной власти во главе с [Сергеем] Аксеновым. "Газпром" побоялся влезать в шельфовую добычу после оккупации Крыма, поскольку это привело бы к санкциям против него".