"Рекомендовано стоять у стенок". В Севастополе негде прятаться от ракет

В сентябре Вооруженные силы Украины нанесли несколько точечных ракетных ударов по российским военным объектам в аннексированном Севастополе. Во время воздушной тревоги в городе включают сирену, но севастопольцам негде укрыться от опасности. Бомбоубежищ или нет вообще, или они закрыты на замок, или непригодны для пребывания людей. Российские оккупационные власти сняли с себя ответственность за подготовку укрытий, сославшись на дороговизну.

Днем 22 сентября после того, как по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе была нанесена серия ракетных ударов, в городе раздался звук сирены, призывающей горожан спрятаться в укрытие. Но многие севастопольцы не смогли этого сделать.

Одна из местных жительниц рассказала Радио Свобода, что рядом с ее домом нет открытых бомбоубежищ. Поэтому ей и членам ее семьи пришлось остаться дома. В случае повторной опасности они решили укрываться в безопасном месте внутри квартиры – подальше от окон и за двумя стенами.

В севастопольской школе, расположенной рядом со штабом Черноморского флота, учеников при звуках сирены просто вывели из классов в коридор. По словам родителей, там дети и стояли, пока сигнал не прекратился. Выяснилось, что подземным укрытием школа не располагает.

"Информация из департамента образования такая: бомбоубежища нет и давать не собираются. При тревоге просто выводят в коридор подальше от окон. В самой школе имеются помещения, в которых можно разместить часть детей, но нет вентиляции. Рекомендовано просто стоять у стенок. У большинства школ такая же проблема", – сообщили представители родительского комитета одного из классов.

Жительницу Севастополя, которая во время воздушной тревоги вместе с ребенком оказалась рядом с бомбоубежищем в здании Малой академии наук на проспекте Генерала Острякова, внутрь не пустила охрана, сообщил местный телеграм-канал. "Охранница меня просто нагло выгоняла и возмущалась, что я стою на территории ресепшена, а не за дверью заведения с маленьким ребенком", – рассказала женщина.

"Условия отвратительные"

Проблема оказалась не единичной. Несмотря на то, что украинские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, многие севастопольцы на всякий случай решили выяснить, где находятся ближайшие к ним бомбоубежища и в каком состоянии они находятся. Опрошенные корреспондентом Радио Свобода горожане сообщили, что результаты проверки оказались удручающими.

"У нас ничего нет. Буду прятаться в ванной, если что. А на работе нет даже ванной, остается молиться. Есть цокольный этаж, но не факт, что там нормально будет. Ближайший подвал к моему дому – в здании с гастрономом, это где-то около километра. И то непонятно, как туда попасть, у кого ключи и оборудовано ли там что-то", – рассказала местная жительница Анастасия Ефремова.

Севастополец по имени Кирилл сообщил, что внимательно изучил объявления на подъездах в своем районе и обнаружил, что рядом с его домом находятся два укрытия. В первом вход заперт на висячий замок, рядом висит табличка: "Ключ в управляющей компании, звоните по телефону…", но телефонный номер не указан. "Во второй в подвал дверь открыта, но мне стало жутко туда заходить. Выглядит, как обычный старый подвал: темно, грязно, паутина, крысы", – рассказал мужчина.

"У меня бомбоубежище в доме напротив, оно закрыто на замок. Где ключ – не знаю. У моей подруги – в соседнем доме. Она говорит, что там открыто, но условия отвратительные, и ребенка она туда не пустит", – сообщил Владимир, проживающий в самом густонаселенном Гагаринском районе города.

"Все убежища закрыты на замки, не попасть, – сообщает в одном из городских телеграм-каналов житель улицы Героев Бреста. – По контактному номеру домоуправленец говорит: ключи только у меня, я не в Севастополе, когда приеду – все открою. Говорит: кому вы нужны вообще, зачем по вам будут стрелять ракетами за 10 миллионов?"

Вечером 25 сентября, когда в городе в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги, сотрудник Дома культуры рыбаков на улице Павла Корчагина отказался впустить в оборудованное укрытие родителей, пришедших забирать детей после кружков. Он сослался на распоряжение главного инженера о том, что убежище предназначено только для сотрудников.

Севастопольцы массово публикуют в социальных сетях адреса закрытых бомбоубежищ и выкладывают фотографии и видеоролики затопленных и замусоренных укрытий с заплесневелыми стенами. Находиться в таких условиях даже непродолжительное время – опасно для здоровья. "Умереть можно не от ракет, а от туберкулеза и прочих заражений", – пишут горожане.

Открытые бомбоубежища порой физически не способны вместить всех желающих. "Конкретно в нашем доме в убежище даже жильцы нашего дома не поместятся. Зато таблички висят. Не дай бог случись что – люди задавят друг друга. А чужих так и подавно не впустят туда, просто нет места. Там комнатка 18 квадратных метров от силы, а дом пять этажей. И вот где всем укрыться и принять других людей? Даже страшно подумать, как это будет выглядеть", – рассказывает Инна Ярковая.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ на жалобы заявил, что по поводу доступности убежищ "возникают точечные вопросы" и что "все предусмотреть невозможно". При этом он фактически снял с себя ответственность за приведение убежищ в надлежащий вид: "Не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды".

Год на подготовку

Первые воздушные удары по военным объектам в Севастополе произошли летом прошлого года. Тогда атаки осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов, снаряженных взрывчаткой. После этого оккупационные власти города взялись за обустройство временных укрытий на случай повторения ударов с воздуха.

Севастополь был почти полностью уничтожен в годы Второй мировой войны. В городе уцелело лишь 6 процентов площади жилого фонда. С 1944-го по конец 1950-х годов центральная часть города и несколько жилых районов были отстроены заново. Поскольку Севастополь в советские годы был главной базой Черноморского флота и оттого считался потенциальной целью для ударов вероятного противника, в городе попутно со строительством жилых домов и промышленных предприятий создавали разветвленную сеть бомбоубежищ. В период массового жилищного строительства 1960-х годов и в последующие десятилетия о создании полноценных защитных сооружений для гражданского населения уже не думали. Поэтому в нынешнюю войну для обустройства укрытий задействуются законсервированные (а чаще – просто заброшенные) бомбоубежища времен холодной войны в центре города и ряде старых районов, а также подвалы типовых блочных домов в остальной части Севастополя.

В октябре прошлого года Михаил Развожаев проинспектировал укрытия и нашел их состояние неудовлетворительным, но призвал горожан запастись терпением, сославшись на нехватку средств и большой объем работ. "Для понимания: в городе больше 3600 многоквартирных домов. Представьте, какое количество персонала и времени нужно, чтобы разгрести все подвалы", – писал чиновник в своем телеграм-канале.

Однако жалобы севастопольцев на плачевное состояние укрытий показывают, что прошедших 11 месяцев назначенной Россией администрации не хватило на то, чтобы привести подвальные помещения в порядок.

Еще прошлой осенью оккупационные власти пообещали развесить по городу указатели, чтобы людям было проще найти ближайшее бомбоубежище. Но публиковать полный список укрытий они отказались из соображений секретности. Даже после того, как город подвергся недавним ракетным атакам, чиновники обнародовали лишь список телефонов управляющих компаний, по которым люди могут узнать о месторасположении ближайшего укрытия. Перечень бомбоубежищ до сих пор остается секретной информации даже для самих горожан.

Год назад местные жители говорили о том, что часть подвалов, предназначенных для оборудования укрытий, город сдал в аренду коммерческим фирмам. Использовать их в качестве бомбоубежищ невозможно. Решить этот вопрос местные чиновники также не смогли.

Неудобная тема

Представители оккупационной власти старательно обходят стороной тему бомбоубежищ и отвечают на связанные с ней вопросы только тогда, когда степень негодования севастопольцев достигает критической массы. По официальной версии, которой в своих заявлениях придерживаются представители оккупационной администрации, Крыму не страшны обстрелы и ракетные пуски с украинской стороны, поскольку российские системы ПВО нейтрализуют абсолютно любую угрозу.

Летом и весной назначенные Россией руководители аннексированных регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев настаивали на этом, приглашая российских туристов отдохнуть на полуострове. При таком подходе готовить укрытия для гражданского населения будто бы и не нужно.

"С начала полномасштабной войны оккупационная власть в Крыму использовала методичку, что жителям Крыма ничто не угрожает и что так называемая спецоперация проходит где-то там, далеко от Крыма, – объясняет в беседе с Радио Свобода руководитель общественной организации "Актив Крыма" Руслан Жаднов. – Первые успешные прилеты по Крыму также максимально скрывались. [Оккупационные чиновники] придумывали смешные версии про случайные пожары, плановые учения и взрывные работы. До последнего не включалась система оповещения для населения об опасности с воздуха. Соответственно, не проводилось и никаких работ по благоустройству убежищ. Все это делалось с одной целью – не сеять панику среди местного населения. Крым должен был быть образцом успешного "воссоединения" с Россией и примером безопасности новых граждан".

По словам Жаднова, "ситуация с убежищами в Севастополе плачевная и критическая". Оказалось, что укрытия не обустроены не только в многоквартирных домах, но и на государственных предприятиях, в вузах, школах и детских садах.

"В ближайшее время ситуация не изменится. Для проведения работ по благоустройству убежищ необходимо искать финансирование, подрядчиков, проводить тендеры. А на это нужно время, которое уже потеряно по вине местных гауляйтеров. Я в сложившейся ситуации советую нашим гражданам в Крыму, во-первых, стараться находиться как можно дальше от стратегических объектов российских оккупационных войск, а во-вторых – самим группироваться с соседями и приводить в порядок подвалы жилых домов. Если это не сделаете вы, то за вас это никто не сделает", – отмечает активист.