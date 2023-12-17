Рэпера из Центральной Азии заставили извиниться на камеру

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о разжигании межнациональной ненависти против двух рэп-певцов. Это Шерафган Шарипов (творческий псевдоним - Sheraph'gun) и Ислам Закиров (Рецидив). По предположению СК, на выступлениях оба музыканта призывали к насильственным действиям на национальной почве. Ранее в телеграм-каналах появлялись призывы писать на рэперов доносы.

Sheraph'gun в одном из своих рэп-баттлов намекнул на инцидент в городе Электросталь, когда неизвестные сняли скальп с местного жителя, чью причёску сочли вызывающей. "Я не могу понять, это чо за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп", - прочитал Sheraph'gun. Рэпер Рецидив на баттле зачитал строчки о том, что [бьёт] русскую женщину - "это превентивный удар".

После того, как видео баттлов были выложены в интернете, телеграм-канал "Многонационал", выступающий против миграции из Центральной Азии в Россию, опубликова призыв к своим подписчикам обращаться в следственные органы и просить проверить рэперов на соблюдение законодательства.

Следственный комитет сообщил, что дела о разжигании ненависти возбуждены против двух "уроженцев среднеазиатских республик, проживающих в Москве", но не назвал имён подозреваемых. "Новая Газета - Европа" утверждает, что это Шарипов (гражданин Таджикистана) и Закиров (гражданин Кыргызстана).

Рэпер Рецидив был задержан. После задержания он под видеозапись признал, что "оскорбил русскую нацию, и извиняется перед русским народам". На выложенной в сеть видеозаписи стоит логотип МВД России. Рецидиву (Исламу Закирову) 17 лет.

У обоих рэперов прошли обыски. Они удалили свои аккаунты в соцсетях. Площадка BRP BATTLE, где выступали рэперы, объявила о приостановке деятельности на неопределенный срок.