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Дороги к свободе

Города в руинах: реальность войны. Эфир в 20:30

Харьков, 1 марта 2022 года

О страшном лице войны Виталий Портников говорит с Натальей Гаецкой и Алексеем Гончаренко

О разрушении Мариуполя, Чернигова, других городов Украины, о трагедиях людей, живших или до сих пор живущих в руинах, Виталий Портников говорит с руководительницей экологического сообщества из Мариуполя Натальей Гаецкой и депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко. Эфир в 20:30.

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