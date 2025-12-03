Республиканец победил на досрочных выборах в Палату представителей

Республиканец Мэтт ван Эппс одержал победу на внеочередных выборах в Палату представителей Конгресса США в 7-м избирательном округе штата Теннесси. По предварительным данным подсчёта голосов, за него проголосовали около 54,5% процентов избирателей, за представительницу демократов Афтин Бенн - 45,5%.

Выборы в округе, где традиционно сильны позиции республиканцев, привлекли внимание, поскольку опросы показывали, что у кандидата от демократов на этот раз были шансы на победу - на фоне некоторого падения одобрения президента Дональда Трампа и его политики, которое показывают опросы. На выборах 2024 года Трамп в этом округе опередил Камалу Харрис более чем на 20%. Ван Эппсу удалось добиться преимущества в 9%.

Лично Трамп в соцсетях выражал кандидату от республиканцев поддержку.

Победа демократов в округе означала бы, что большинство республиканцев в Палате представителей сократилось бы до двух голосов, что могло бы угрожать позициям спикера Майка Джонсона. После победы в Теннесси у республиканцев будет 220 голосов, большинство гарантируют 218.

Опросы показывают, что в целом по стране у демократов сейчас больше шансов завоевать большинство в Палате представителей на выборах в будущем году, чем у республиканцев - сохранить его. Однако до выборов ещё почти год, и ситуация может измениться.