Государственные нефтяные компании Китая приостановили морские закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По информации агентства, речь идет о компаниях Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Reuters также пишет о вероятности того, что и индийские нефтеперерабатывающие заводы сократят импорт российской нефти.

Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю, и большую ее часть покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие операторы. На госкомпании, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, приходится менее 250 тысяч баррелей в сутки, а по оценкам Energy Aspects – 500 тысяч баррелей в сутки.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но по-прежнему будут стремиться продолжать закупки российской нефти, заявили агентству несколько трейдеров.