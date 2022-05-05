Reuters: к убийствам в Буче причастны бойцы Росгвардии и чеченские войска

Информационное агенство Reuters провело масштабное расследование массовых убийств в Буче и установило, какие воинские части России находились в городе во время оккупации.

В частности к военным преступлениям в Киевской области, согласно опросу местных жителей и найденным документам, причастны подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.

Так в здании на Яблунской улице, где российские военные организовали штаб и рядом с которым позже были обнаружены восемь трупов, члены Нацгвардии Украины нашли удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты Reuters выяснили, что он был военнослужащим воинской части № 3179, которая принадлежит к подразделению Росгвардии "Витязь".

В одном из домов местных жителей Бучи было найдено письмо, отправленное Александру Логвиненко. Он, согласно расследованию Reuters, был десантником из Пскова. В соседнем доме, который также занимали российские военные, баллончиком на стене было написано "Wolf_68". Журналисты нашли россиянина Кирилла Крючкова, который подписывается так в социальных сетях и служит в 234-м штурмовом авиаполку, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.



О присутствии военных из Чечни, кроме показаний местных жителей, свидетельствуют фотографии и видео, которые были опубликованы солдатами в социальных сетях. Reuters установил, что в Буче и окрестностях города были как минимум три чеченских подразделения, связанных с лидером региона Рамзаном Кадыровым.