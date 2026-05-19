Reuters: Китай тайно обучал работе с БПЛА участников войны с Украиной

Китайские вооружённые силы в конце прошлого года тайно тренировали на территории своей страны около 200 военнослужащих из России, некоторые из которых впоследствии вернулись воевать в Украину. Об этом говорится в опубликованном во вторник эксклюзивном материале Reuters со ссылкой на три европейские разведывательные службы и документы, с которыми, как отмечается, ознакомилось информационное агентство.

Хотя Китай и Россия провели несколько совместных военных учений с момента начала полномасштабной российской войны против Украины в феврале 2022 года, Пекин неоднократно заявлял о своем нейтралитете в конфликте и позиционирует себя как посредник в мирном урегулировании, отмечает Reuters.

Секретные тренировочные мероприятия были в основном посвящены использованию беспилотников. Упоминание о тренировках есть в двуязычном российско-китайском соглашении, которое высокопоставленные российские и китайские офицеры подписали в Пекине в начале июля 2025 года, говорится в публикации агентства.

Со ссылкой на текст этого соглашения Reuters пишет, что подготовка для 200 российских служащих планировалась на военных объектах, в том числе, в Пекине и Нанкине. По сведениям источников агентства, примерно такое количество военнослужащих впоследствии обучались в КНР.

В совместном соглашении сторон также отмечается, что для сотен китайских солдат была предусмотрена подготовка на военных объектах в России.

Министерства обороны России и Китая не ответили на запросы о комментариях по поводу деталей, изложенных в материале Reuters.

Как отметил в разговоре один из собеседников Reuters в европейской разведке, Китай, обучая российских военнослужащих, которые впоследствии отправляются на фронт в Украину, гораздо активнее вовлекается в войну на европейском континенте, чем считалось ранее. Пекин подобные обвинения отрицал.

Публикация Reuters появилась в момент, когда президент России Владимир Путин начинает свой очередной визит в Пекин, где намечены его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Больше новостей Радио Свобода: