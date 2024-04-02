Reuters: НАСА установит официальное время и часовой пояс для Луны

Правительство США во вторник поручило Национальному аэрокосмическому агентству разработать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел в Солнечной системе. Как сообщает агентство Reuters, США хотят распространить принятые международные стандарты на космос. Это происходит в свете того, как всё больше стран заявляют о планах освоения Луны, Марса и в целом ближнего космоса.

В распоряжении Белого дома, которое цитирует Reuters, НАСА вместе с другими официальными организациями должны представить регламент "согласованного лунного времени" (LTC) до конца 2026 года.

Установка точного времени для Луны может быть затруднена из-за разницы гравитации и других факторов. Представитель агентства Кевин Коггинс сказал, что обычные земные часы на Луне могут давать отклонения, и для точных измерений там могут понадобиться новые приборы, разработанные именно для космических условий. Например, это могут быть атомные часы.

Единый стандарт времени для Луны необходим, чтобы обеспечить синхронизацию передачи данных между Землёй, спутниками Луны, будущими лунными базами и астронавтами.