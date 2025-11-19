Reuters: "Новатэк" продаёт СПГ в Китай со скидкой 30-40%

Российская компания "Новатэк" - крупнейший производитель сжиженного природного газа - с августа снизила цены на свою продукцию на 30-40 процентов с целью привлечь покупателей из Китая к закупке газа вопреки санкциям, введённым в отношении проекта "Арктик СПГ-2". Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на информаиованный источник.

"Арктик СПГ-2" включён в санкционные списки как США, так и ЕС. Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о готовности вводиить вторичные санкции или пошлины в отношении компаний и стран, продолжающих закупку энергоносителей в России или участвующих в обходе санкций.

В сообщении Reuters отмечается, что до снижения цен в августе нынешнего года компании "Новатэк" не удавалось найти покупателей на продукцию "Арктик СПГ-2". 28 августа, однако, в Китай была поставлена первая партия сжиженного газа - по цене, как утверждает источник в отрасли, на 3 или 4 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) ниже рыночной цены в 11 долларов. Это означает, что скидки составляют около 30% или более. Таким образом, грузы продаются по цене от $28 млн до $32 млн за одну поставку, что значительно ниже рыночной стоимости, которая превышает $44 млн, отмечает Reuters.

В сообщении не говорится, какие именно китайские компании покупают у "Новатэк" сжиженный природный газ на этих условиях.