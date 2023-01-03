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Reuters: перестраховщики отказываются работать с Россией и Украиной

Иллюстративная фотография

Часть международных перестраховочных компаний (которые страхуют страховщиков) с начала 2023 года стала отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в отрасти.

По словам председателя Gallagher Re International Джеймса Викерса, многие участники рынка решили, что из-за продолжающейся войны в Украине есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающие эти страны. И поскольку перестраховщики не хотят перезаключать полисы (обычно это происходило 1 января - прим. РС), то и страховщики, которые не могут гарантировать свои риски, всё менее склонны работать на нестабильном рынке.

Любое повышение ставок перестраховщиков, вероятно, скажется на корпоративных клиентах страховщиков. Это в итоге может привести к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.

Страховщики судов, например, уже заявили, что уходят с рынка. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за "застрявших" в России лизинговых самолетов. "Сектор переживает самый резкий рост цен как минимум с 2001-2006 годов", – заявил Дэвид Фландро, глава аналитического отдела компании Howden, которая предоставляет страховые брокерские услуги.

  • Кроме последствий войны в Украине, перестраховщики понесли большие убытке после стихийных бедствий в прошедшем году, например, после урагана "Иэн" во Флориде. Брокер Howden назвал вторым его "самым дорогим" стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.

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