Reuters: перестраховщики отказываются работать с Россией и Украиной

Часть международных перестраховочных компаний (которые страхуют страховщиков) с начала 2023 года стала отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в отрасти.

По словам председателя Gallagher Re International Джеймса Викерса, многие участники рынка решили, что из-за продолжающейся войны в Украине есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающие эти страны. И поскольку перестраховщики не хотят перезаключать полисы (обычно это происходило 1 января - прим. РС), то и страховщики, которые не могут гарантировать свои риски, всё менее склонны работать на нестабильном рынке.

Любое повышение ставок перестраховщиков, вероятно, скажется на корпоративных клиентах страховщиков. Это в итоге может привести к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.

Страховщики судов, например, уже заявили, что уходят с рынка. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за "застрявших" в России лизинговых самолетов. "Сектор переживает самый резкий рост цен как минимум с 2001-2006 годов", – заявил Дэвид Фландро, глава аналитического отдела компании Howden, которая предоставляет страховые брокерские услуги.