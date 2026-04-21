Reuters: Россия может остановить транзит нефти из Казахстана в ФРГ

Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Собеседники Reuters, говорившие на условиях анонимности, заявили, что скорректированный график экспорта нефти был направлен в Казахстан и ФРГ.

Reuters связывает остановку прокачки нефти с напряженными отношениями между Москвой и Берлином из-за войны, которую Россия ведет в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что не знает о приостановке транзита и переадресовал вопрос в профильные компании. "Этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию, здесь я не готов вам что-то ответить", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Министерство энергетики Казахстана и правительство Германии не сразу ответили на запросы о комментариях, отмечает Reuters.

Экспорт нефти из Казахстана в ФРГ по российскому нефтепроводу в 2025 году составил 2,146 млн метрических тонн (около 43 000 баррелей в сутки), что на 44% больше, чем в 2024 году. Полная остановка поставок сократит объемы переработки нефти примерно на 17% от 12 миллионов метрических тонн в год, перерабатываемых немецким заводом PCK - одним из крупнейших НПЗ в стране. Он расположен в северо-восточном городе Шведт.

Ранее НПЗ в Шведте получал нефть от российского государственного концерна "Роснефть". После начала полномасштабной войны в Украине ФРГ приостановила поставки из России. Завод перешел на сырьё из Казахстана. Прокачка ведется по северному ответвлению "Дружбы", идущему через Польшу. С 2023 года бесперебойность поставок неоднократно нарушалась, в том числе из-за ударов украинских беспилотников по российскому участку трубопровода.