Reuters сообщает о вывозе с "Азовстали" новой группы украинских военных

Не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в сопровождении пророссийских вооруженных сил, пишет агентство Reuters.

Как сообщил агентству свидетель вывоза военных, не все находившиеся в автобусах выглядели ранеными.

Позднее Reuters, украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории "ДНР".

Следственный комитет России сообщил вечером 17 мая о планах допросить военнослужащих полка "Азов", вывезенных с "Азовстали" на подконтрольную российским военным территорию. Также СК рассказал о допросе неназванного "британского наемника". Его показания должны, по замыслу следователей, показать вину Киева в "организованной украинским режимом провокации" в Буче.

Ранее в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов "Азова", а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего "обмен нацистских преступников".

Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка "Азов" террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.

Накануне Reuters сообщило, что с "Азовстали" выехали около десятка автобусов, в которых, предположительно, были украинские военные. Оценить количество людей внутри, согласно сообщению агентства, было невозможно. Российский государственный канал RT передавал, что с завода вышли "около 300 боевиков", в том числе около 50 раненых.