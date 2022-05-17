Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Согласно картотеке Верховного суда, заседание пройдет 26 мая. Его проведут в закрытом режиме.