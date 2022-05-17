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Генпрокуратура РФ потребовала признать "Азов" террористической организацией

Бойцы полка "Азов", Мариуполь, 15 июня 2019 года

Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Согласно картотеке Верховного суда, заседание пройдет 26 мая. Его проведут в закрытом режиме.

  • Российские официальные лица называют полк "Азов" неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
  • Бойцы полка "Азов" держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

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