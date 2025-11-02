Reuters: США восстанавливают заброшенную базу в Пуэрто-Рико

Армия США начала модернизацию закрытой 20 лет назад военно-морской базы "Рузвельт-Роудс" в Карибском регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. На кадрах видно, что рабочие расчищают и заново асфальтируют рулёжные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе.

Одновременно США строят и обновляют объекты на территориях гражданских аэропортов Пуэрто-Рико и острова Сент-Круа, расположенных примерно в 800 километрах от Венесуэлы.

По данным Reuters, эти работы могут указывать на подготовку к возможным операциям в Венесуэле. Три представителя вооруженных сил США и три морских эксперта сообщили агентству, что действия Вашингтона, вероятно, направлены на то, чтобы оказать давление на венесуэльское руководство и запугать режим президента Николаса Мадуро.

Reuters отмечает, что это крупнейшее военное усиление США в регионе со времени операции "Поддержка демократии" в 1994 году. Тогда Вашингтон направил два авианосца и более 20 тысяч военных на Гаити для возвращения к власти законного президента Жан-Бертрана Аристида.

С начала сентября США проводят операции против судов в Карибском море, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Президент США Дональд Трамп обвиняет Мадуро в содействии мировой наркоторговле.

Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что он не планирует военную атаку на Венесуэлу, СМИ утверждают, что Белый дом уже согласовал соответствующие планы операции.

Британская Financial Times писала о трёх возможных сценариях военного вмешательства США против Венесуэлы: нанесение ракетно-дроновых ударов по объектам, связанным с наркоторговлей; операция по захвату президента Николаса Мадуро или его соратников и полномасштабное вторжение. Но его вероятность, по оценке издания, остается низкой.