Reuters: Трамп тайно распустил DOGE. До мая им руководил Илон Маск

Администрация президента США Дональда Трампа досрочно ликвидировала Департамент по повышению эффективности работы федерального правительства ( DOGE Department of Government Efficiency ), которым до конца мая руководил Илон Маск. Как сообщает Reuters, ведомство было расформировано за восемь месяцев до окончания его мандата – по плану DOGE должен был существовать до июля 2026 года.

Директор Управления кадровой службы Скотт Купор (OPM), отвечая на вопрос о статусе DOGE, заявил, что структуры не существует и она больше не является централизованной. По данным агентства, функции упразднённого департамента частично перешли к OPM Федеральное агентство США по управлению персоналом - U.S. Office of Personnel Management .

Reuters подчёркивает, что роспуск DOGE резко контрастирует с тем вниманием, которое администрация Трампа ранее уделяла его продвижению. Департамент был создан одним из первых указов Трампа, подписанных в день инаугурации 20 января, и должен был заниматься сокращением госрасходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Руководителем DOGE был назначен основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он покинул пост в конце мая после истечения контракта – на фоне конфликта с Трампом из-за предложенного президентом "большого и красивого" закона о налогах и расходах.

В мае законопроект о налогах и расходах, который сам Дональд Трамп называет "большим и красивым" законом, был принят Палатой представителей с небольшим перевесом голосов. В Сенате документ столкнулся с сопротивлением, в том числе со стороны членов Республиканской партии Трампа, которая сейчас имеет большинство в обеих палатах Конгресса.

30 мая Илон Маск покинул администрацию президента Дональда Трампа, где он занимал должность главы нового Департамента эффективности правительства (DOGE). Его создали с целью сокращения расходов правительства. Маск работал фактически как внештатный специалист, руководя департаментом в качестве специального государственного служащего. В этом статусе нельзя работать больше 130 дней в году. После окончания работы Маска в администрации президента, Трамп подарил бизнесмену символический золотой ключ от Белого дома – в знак благодарности за работу.



