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Bild: Россия, Турция и Катар готовят замену зерновой сделке

Россия совместно с Турцией и Катаром готовят новое соглашение на смену зерновой сделки, действие которой закончилось месяц назад. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Журналисты изучили служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. В сообщениях говорится, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, поэтом Россия, Турция и Катар начали разрабатывать новое трёхстороннее соглашение, которое заменит старое.

Cогласно новому предполагаемому документу, планируется поставлять российское зерно в бедные страны, в частности Африки. Турция будет выступать в этом как организатор, а Катар — как спонсор поставок.

Вместе с тем, глава турецкого МИД Хакан Фидан, несмотря на вероятное соглашение, просит Москву вернуться к зерновой сделке, пишет Bild.

  • Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозилось из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз.
  • 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.
  • С 18 июля российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.
  • Зерновая инициатива обеспечила поставки свыше 33 миллионов тонн агропродукции на мировой рынок из портов Одессы. США, Евросоюз и ООН призвали Россию восстановить участие в зерновой сделке.

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