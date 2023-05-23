Три танкиста и дырявая граница

Сто человек личного состава, четыре брнетранспортера и даже один танк. И все это хозяйство легко прорвалось через государственную границу РФ. Точнее, прошло-проехало без боя. Никакой "прочный заслон", если цитировать старую песню про "часовых Родины", им поставлен не был. Как этим отрядам удается гулять туда-сюда? Маркером какого состояния государственной границы и способности российской армии защищать российские города, являются истории такого рода? В эфире генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, аналитик Александр Харебин, журналист Николай Пармёнов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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