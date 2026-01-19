Рейс "Победы". Блогеры вспоминают возвращение Навального в Россию

Пять лет назад Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. В московском аэропорту он был арестован и на свободу уже не вышел. Друзья и сторонники политика вспоминают январь 2021 года.

Леонид Волков:

В этот день пять лет тому назад Алексей улетел из Берлина в Москву.

Потому что не мог иначе. Потому что вот такой вот он был. Уникальный.

Это и делало его Алексеем Навальным — политиком, который изобрел себя сам, который стал политическим лидером в стране, где десятилетиями напалмом выжигалось все политическое.

Мне больно и грустно читать каждый год в этот день причитания на тему "как же так его не удержали" — как будто была в мире сила, способная его удержать. Каждый раз злюсь, когда вижу такое, а потом думаю: ну а на что злиться; просто люди меряют по себе, со своих каких-то житейских позиций.

А Навальный мыслил совсем иными мерками.

Совсем иным масштабом.

Пять лет назад последний раз лично с тобой говорили.

Не было недели, чтобы я не вспоминал тот день.

Очень тебя не хватает, Алексей.

Илья Никоноров:

5 лет назад Алексей Навальный вернулся в Россию.



Мы вместе с несколькими тысячами человек встречали его во Внуково, а вся страна следила за этим событием с экранов.



Он не испугался, не свернул со своего пути и боролся до последнего

«Я гражданин России, у меня есть права в своей стране, и я не намерен жить в страхе. Если мне предстоит сражаться, я буду сражаться, потому что знаю: я прав, а они — нет. Потому что в этой ситуации я на стороне добра, а они — на стороне зла» — слова Навального накануне возвращения.



Алексей сделал то, что считал нужным. Он не испугался, не свернул со своего пути и боролся до последнего.



Сейчас, спустя пять лет, когда кажется, что тьма стала совсем непроглядной, а ужасам не будет конца, особенно важно почаще вспоминать, как жил Алексей Навальный.



Его арестовывали, вели наружное наблюдение. Его соратников задерживали, избивали, сажали и похищали в армию. Посадили его брата. Его отравили «Новичком». Три года пытали в СИЗО и колониях и в итоге убили за полярным кругом. Он не сдавался ни на секунду, не позволял себе слабости. Столкнувшись с путинским адом, как никто другой, он стоял с гордо поднятой головой до самой смерти.



И нам тоже важно хотя бы частично следовать его примеру. Тем более в эмиграции. Распространять правду и каждый день делать своё небольшое дело. Поддерживать и вдохновлять друг друга, быть рукой опоры и не бояться зла.



Илья Забалуев:

Ровно пять лет назад Алексей Навальный вернулся в Россию. В тот же день его задержали и вскоре арестовали.

Этот пикет — в память об этом выборе и в поддержку всех политических заключённых. Тех, кого сажают за слова, убеждения, посты, участие в мирных акциях. Тех, кого лишили свободы по репрессивным статьям, которые не должны существовать в правовом государстве.

Мы требуем освобождения политзаключённых и отмены законов, превращающих несогласие в преступление.

Алексей, мы вас помним.

Александра Молокостова:

Вышло несколько тысяч людей, хотя должно было выйти несколько сотен тысяч

Пять лет назад Навальный летел рейсом «Победа», а мы всю семейную вечеринку провели с телефонами в руках. Вечером, самая упоротая часть семьи прыгнула в машину и сквозь перекрытые шоссе и глушилки, как в фильме про Бонда, ринулась в Шереметьево. Пробрались, встретили Юлю, Киру, команду. Алексея менты повязали и увезли. Дальше были протесты, выпуск расследования про Дворец Путина и мгла, спускающаяся с удивительной скоростью.

Но для меня навсегда этот день стал лучшей иллюстрацией того, как же мне повезло с семьей - мужем, его родителями и ближним кругом. Было тепло и уютно и даже почти забылось, что мы были маргиналами даже в Москве. Вышло несколько тысяч людей, хотя должно было выйти несколько сотен тысяч.

Вечная память, Алексей. Скучаю.

Марина Сотникова:

Он надеялся на нас. Он летел к нам!

Для меня вопрос, зачем вернулся Навальный, на что он надеялся и почему не просчитал свой немедленный арест, никогда не стоял. И все сегодняшние разговоры - возможно у него была какая-то четкая договоренность, а после его обманули..., совершенно нелепы.

Он надеялся на нас, мы и были его подстраховкой и договоренностью. Он летел к нам! Я до сих пор думаю, что народ во Внуково не дал бы его арестовать, такая огромная толпа сторонников приехала встречать его в аэропорт! Только на улице, несмотря на мороз, собралось несколько тысяч человек. Задерживать в залах порта начали, когда самолет еще не вылетел из Берлина. Охрана аэропорта была усилена сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в штатском. Кроме того, зону прилета от зоны вылета аэропорта Внуково за несколько часов до посадки самолета из Берлина отгородили плотным металлическим забором, к аэропорту пригнали кучу автозаков и военных машин... Но, несмотря на все эти меры, Пыня струсил, приказав посадить самолет в Шереметьево. Отбили бы Навального в аэропорту Внуково обязательно! Я помню, как за траекторией самолета Навального в режиме реального времени с волнением и воодушевлением следили миллионы людей по всему миру, потому что в Россию тогда рейсом «Победы» летела надежда.

А потом — да, отбить у них Навального было уже труднее: здание, где проходил суд, оцепили полицейскими нарядами в несколько кругов, по ближайшим улицам невозможно было туда просочиться через их кордоны. Целая спецоперация была… Почему не отбили после суда? Этот вопрос сродни излюбленному украинскому: почему подавлены протесты в России и Беларуси, ведь украинский Майдан не был подавлен? Я всегда отвечаю спорящим со мной украинцам — потому что в Украине не было диктатуры, а у нас и в Беларуси она была.





Яна Золотовицкая:

Мне приснился сегодня Алексей Навальный. Я уже не помню про что точно был сон, но помню, что он был там. Сюжет быстро улетучился, а удивление осталось.

Зачем приснился? Почему? Что за знак такой и как его истолковать? Было 6 утра. Я довольно быстро снова заснула.

А утром новости мне сообщили, что ровно 5 лет назад он сел на рейс "Победы" и вернулся в Россию, где его и убили, предварительно основательно измучив.

Наверное, любая жертва священна и ни у кого нет права на осуждение. Но невозможно избавиться от ярости и отчаяния и безнадеги, когда она кажется тебе чрезмерной и даже бессмысленной.