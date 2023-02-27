Режиссёра Всеволода Лисовского вновь арестовали на 15 суток

Суд в Москве вновь арестовал на 15 суток по статье о неповиновении требованиям представителя власти режиссера "Театра переходного периода" Всеволода Лисовского. Это произошло через два дня после того, как он вышел спецприемника. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Ева Лисовская.

По словам Лисовской, протокол на её отца составили за отказ сесть в машину полиции. "Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались." - написала дочь Лисовского.

25 февраля режиссёра задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 15 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции.

Первый раз режиссёра задержали 10 февраля. Его забрали с улицы без объяснения причин и отвезли в отделение полиции. На своей странице в фейсбуке Лисовский написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".