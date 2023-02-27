Режиссёра Всеволода Лисовского вновь арестовали на 15 суток

Суд в Москве вновь арестовал на 15 суток по статье о неповиновении требованиям представителя власти режиссера "Театра переходного периода" Всеволода Лисовского. Это произошло через два дня после того, как он вышел спецприемника. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Ева Лисовская.
По словам Лисовской, протокол на её отца составили за отказ сесть в машину полиции. "Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались." - написала дочь Лисовского.
25 февраля режиссёра задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 15 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции.
Первый раз режиссёра задержали 10 февраля. Его забрали с улицы без объяснения причин и отвезли в отделение полиции. На своей странице в фейсбуке Лисовский написал, что полицейские на суде "сильно врали", а обвинения в свой адрес назвал "высосанными из пальца".
- В сентябре 2022 года Лисовского, его актёров и зрителей (всего 14 человек) задержали во время уличного спектакля-оперетты "Правосудие" по пьесе Бертольда Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи" в подземном переходе на проспекте Мира в Москве. Тема пьесы Брехта - становление фашизма в Германии.
- Также в прошлом году Лисовский был оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за антивоенный пост в фейсбуке.
- Всеволод Лисовский – режиссёр и сценарист экспериментального театра, много лет работавший в московском "Театре.doc". Создал для него новую площадку "Трансформатор.doc". Дважды лауреат премии "Золотая маска".
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