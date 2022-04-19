Запад обещает направить Украине больше артиллерии для защиты

Соединённые Штаты, Великобритания и Канада пообещали направить Украине больше артиллерии - для защиты Донбасса в условиях начавшегося там крупного наступления российской армии.

Президент США Джо Байден сообщил журналистам после дистанционного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном, главой канадского правительства Джастином Трюдо и другими западными лидерами 19 апреля, что артиллерия будет включена в следующую партию боеприпасов, которые американское руководство направит Киеву.

"Им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им дадим в дополнение ко многим другим видам поддержки", - сказал, в свою очередь, Борис Джонсон.

По словам Джастина Трюдо, Канада поставит тяжелые артиллерийские орудия, и подробнее об этом сообщит позднее.

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби указал, что Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после видеоконференции с западными лидерами сообщил, что поставки Украине от немецких производителей будут включать противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжёлые вооружения Шольц не упомянул, отмечает "Немецкая волна". В самой Германии Щольц и его левоцентристская партия СДПГ всё чаще сталкиваются с призывами поставить Украине именно тяжёлые вооружения, однако, канцлер и его сторонники заявляли, что в этом случае существует серьёзный риск эскалации конфликта и того, что он перекинется на другие страны.

На днях президент Украины Владимир Зеленский, говоря о зарубежных поставках оружия, заявил, что Киев получает "очень неплохую поддержку". Одновременно Зеленский подчеркнул, что эта помощь "точно может быть посильнее".