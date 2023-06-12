"Военный мятеж". Блогеры об отказе Пригожина отдать "Вагнер" Шойгу

Конфликт Евгения Пригожина с руководством российской армии в последние недели всё больше обострялся. Бывший повар Путина всё чаще и резче критиковал министра обороны. Комментаторы всё чаще говорили о том, что Пригожин с помощью своего ЧВК хочет занять куда более высокое место, чем занимает сейчас. Теории выдвигались самые разные, например такие:

Леонид Невзлин

Из Украины Пригожин вышел, теперь будет заниматься отрядами самообороны в российских регионах, люди у него качественные и немало – порубив тонны зэков, он смог сохранить своих профессионалов и подготовить контрактников. Так что есть кому и из кого формировать вооруженные отряды.

Отряды эти нужны Пригожину вовсе не для того, чтобы отражать рейды того же РДК, а для его настоящей «войны» – собственно с военными, точнее, с военной верхушкой. И победа тут ему обеспечена, если он будет придерживаться плана.

Золотов (Росгвардия), ГРУ и прокуратура к нему уже лояльны, плюс собираются материалы по всему военному начальству, вся информации стекается в генпрокуратуру. Скоро Путину на стол лягут папочки на недвижимость и счета армейского начальства на гнилом Западе, о коррупции в самой России. ФСБ и СВР занимаются этим давно и серьезно. Думаю, если не госизмену, то утечки информации спецслужбам «недружественных» стран генералам, их близким и помощникам тоже предъявят. Бункерному придется показательно посадить за воровство и роскошную жизнь в разных дубаях генеральских деток, жен и любовниц и их продажных папиков. Народ такое полюбит на фоне затянувшейся и уже проигранной войны.

После того, как Путин сольет военачальников, армия РФ сделается лояльной Пригожину, а для тех, из кого «личная неприязнь» вдруг вылезет опять, всегда найдется «кувалда Вагнера». В окружении Путина – как по кооперативу «Озеро», так и по службе – Пригожин чувствует себя уверенно. С кланом Патрушева дополнительно найдутся совместные интересы через Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства, который явно претендует на большее.

А еще есть сам Путин, которому позарез нужна смена элит. Как в свое время она была нужна Мао. Чем отряды самообороны под руководством опричников из «Вагнера» не хунвейбины? Кто лучше Пригожина проведет наконец «культурную революцию» в России? Да и лозунг «огонь по штабам» можно снова использовать.

Но и российская армия не собиралась сидеть и молча терпеть, пока Пригожин роет под неё подкоп. 10 июня Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим военным формированиям до 1 июля подписать контракты с министерством обороны РФ. В соцсетях этот приказ восприняли как кульминацию конфликта Шойгу с Пригожиным и попытку отобрать у последнего ЧВК "Вагнера".

Владимир Осечкин

Шойгу забирает у Пригожина "ЧВК Вагнер" для нужд Минобороны РФ. Новый приказ министра обороны РФ о "добровольцах" уже доведён до командиров армии.



Согласно новому приказу министра обороны РФ, все участники так называемых "добровольческих формирований", принимающие участие в войне против Украины, обязаны с 1 июля 2023 года подписать контракт с ВС РФ. Под понятие "добровольческих формирований" относятся и различные т.н. "ЧВК", в том числе "ЧВК Вагнер". Таким образом главарь "ЧВК Вагнер" Пригожин теряет с 1 июля контроль над своей армией боевиков.



Формальным обоснованием для такого приказа является "повышение эффективности применения добровольческих формирований", по факту все понимают, пока Пригожин пытался отправлять через знакомых ему генералов ФСО лично Путину кляузы и доносы на Шойгу, рассчитывая что к нему прислушаются и назначат лояльных Пригожину генералов министром и начальником Генштаба, Шойгу с Цаликовым, опытным бюрократом, готовили ответный удар.



С 01.07.23 начнётся зачистка пригожинцев.

Илья Пономарёв

Шойгу наносит ответный удар по Пригожину 😄



Все добровольческие формирования обяжут с 1 июля подписывать контракты с Минобороны РФ.



Ведомство Шойгу хочет взять под контроль разношёрстную публику из наёмников, казаков, зэков, неонацистов и прочего отребья, воюющего в Украине.



Формально, вагнеровцы тоже считаются «добровольцами», ведь наёмничество в России запрещено.

Мнения Z-блогеров по поводу подчинения добровольцев МО РФ разделились.

Борис Якеменко

Агрессивная блогерская махновщина некоторых персонажей закончилась.

Роман Донецкий

Побеждает в войнах армия. Не набор неких отрядов, не ЧВК, не БАРС, армия. Это настолько очевидно что доказательств не требует в принципе. И дело не в том, хороша армия или плоха, дело в том что только в едином организме с едиными стандартами и командованием можно аккумулировать ресурсы и создать возможность победы.



Здесь поучителен опыт противника, который тоже насоздавал всякого и разного в 2014 году, а потом постепенно все это интегрировал в официальные силовые структуры. Так что решение о контрактах добровольцев оно неизбежное. Но есть и свое "но"



Готова ли армия принять этих людей, и способна ли она эффективно их использовать? Киев это пережил, и его армия по итогу стала сильнее, теперь это предстоит и нам.

Игорь Стрелков

Не делать этого – означает спровоцировать смуту в самом скором времени. И касается это, в первую очередь, не добровольческих формирований, а ЧВК. «Частники» могут воевать заграницей. На фронте их быть не должно.

Игнат Кромский (Топаз)

Всех добровольцев в РФ с 1 июля обяжут подписывать контракты с ВС РФ –Соответствующий приказ отдал Шойгу.



На мой взгляд, невероятно странное решение. Во время наступления противника, когда остро необходим человеческий ресурс, они решают перевести на контракт всех «добровольцев».



Я не знаю как именно будет выполняться этот приказ, но основным отличием между службой на контракте с МО и службой в ЧВК являлось то, что в ЧВК практически всегда можно разорвать контракт, а МО старательно удерживает бойцов, которые воюют с самого начала СВО и перенесли уже по несколько ранений. Удерживает не финансовыми и социальными поощрениями, а невозможностью разорвать контракт, причем даже если боец имеет все основания для того, чтобы быть уволенным, суд оказывается на стороне МО.



Почему это происходит? Потому что буквально все подразделения испытывают кадровый голод — это связано с тем, что власть не проводит качественную мобилизацию, которая позволила бы дать возможность отдохнуть или уйти на покой воюющим уже недопустимо долго бойцам и вынуждает военное руководство всеми доступными средствами препятствовать увольнению военнослужащих.



Поэтому, до начала выполнения этого приказа и перевода «добровольцев» на контракт, абсолютно закономерно ожидать массовые увольнения бойцов частных компаний и добровольческих формирований.

Потому что никто из них не захочет подписывать контракт на «неопределенный» срок.



Т.е очевидно, что данный приказ призван преодолеть кадровый голод и укомплектовать штатные подразделения за счет вчерашних «добровольцев», но результат может оказаться противоположным, заставив тысячи опытных бойцов поехать домой.

Пётр Лундстрём

Не знаю насчет этого указа, но свидетельствую, что действительно, добровольцев отработавших контракт не отпускают домой. Это неправильно.

А.Б.Добровольский

Откровенно не понял маневра Минобороны в сторону добровольцев и подписания ими контракта. Система МО выстроена так, что с контракта можно выйти только вперед ногами, или без ноги. Основным принципом добровольчества была, до этого момента соответственно, возможность разорвать контракт в любой момент. Человек отслужил свои 6 месяцев, приехал домой, отдохнул, потратил заработанное, поправил здоровье, (!) взял с собой еще пару человек, которым объяснил как и что на собственном примере и вернулся в строй. Именно так, сарафанным радио и шел набор. В некоторые батальоны люди в очередь стояли чтобы попасть.



Перевод на контракт без срока его окончания с одной стороны хорошо, социальные гарантии и все такое, но это уже не добровольные части, а контрактные. И что-то мне подсказывает, что целый ряд высоко мотивированных и профессиональных бойцов предпочтет поехать домой. Если не вообще все.



МинОбороны выстрелило себе в ногу.

Все остальные сразу предположили, что ни к чему хорошему для России планируемое преподчинение не приведёт.

Майкл Наки

Умеет же армия РФ создать себе проблемы на пустом месте. Я уже говорил, что Минобороны попробует решить проблему распоясавшегося Вагнера путем простого поглощения этой структуры. Но добровольческих отрядов в армии РФ — тьма. Проводить глобальную реструктуризацию во время контрнаступления — это потенциально заиметь невероятный хаос. Собственно, бурление на тему уже пошло по Z-каналам.



Поэтому решение, конечно, классное! Всячески одобряю! Того и гляди вместо локальных стычек пригожинцев и солдат — получим полноценные бои в тылу.

Анатолий Несмиян

Африканизация России продолжается. Точно такая же история приключилась в Судане не так давно. Вначале суданскому правительству и армии было очень удобно использовать парамилиционные формирования туземного ополчения «Джанджавид» в боевых действиях против повстанцев в Дарфуре, против мятежников в Южном Судане, и власти закрывали глаза и даже поощряли зверства «Джанджавида», доходящие до геноцида местного населения. Кстати, именно за геноцид в Дарфуре Международный суд и выписал путевку-приглашение бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу. Почти как нашему, и тоже по пустяковому делу.



«Джанджавид» быстро вошел во вкус и стал параллельной армией с танками-самолетами и артиллерией. В какой-то момент командованию «Джанджавидом» перестало нравиться его невнятное статусное положение и структура была переименована в Силы быстрого реагирования Судана – что в целом отвечало функционалу – СБР были классической карательной зондеркомандой.



В общем, ничего нового – СС, но без государственного контроля. Соответственно, армия решила это безобразие прекратить и постановила включить Силы быстрого реагирования в состав местного министерства обороны. Что и стало поводом для мятежа уже этой структуры, и теперь она контролирует примерно треть Судана.



В России «Вагнер» пока не стал силой, равной по возможностям армии, особенно, если учесть его генезис – это фактически и есть армия, просто созданная не центральным командованием, а бывшим ГРУ, которое и управляет этой структурой.



Фактически конфликт между министерством обороны и «Вагнером» – это конфликт между центральным руководством минобороны и военной разведкой. Центральный аппарат – это чиновники, а уж такому выдающемуся военному деятелю как Шойгу, так профессиональные военные подчиняться точно не намерены, не уважая и брезгуя полководческими талантами последнего.



Поэтому конфликт российский не совсем похож на суданский – история сильно отличается. Но структурно – это все то же самое. Государство наплодило уже столько силовых структур, что на этом пространстве невозможно обойтись без конфликтов. И чем дальше – тем больше и жестче они будут становиться.

Алексей Федяров

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал перевести все «добровольческие отряды» в состав Минобороны и заключить с ними контракты до 1 июля.

Чем хорош приказ для отдающего? Отдавать приказы хочется.

Чем плох приказ для отдающего? Приказ могут не исполнить. И даже очень могут. И уже не исполняют. Если как на духу, и не исполнят.

Тогда исполнять его нужно принудительно, а за неисполнение наказывать. И вот тут закавыка.

А срок до 1 июля – это очень большая закавыка.

Александр Невзоров

«Кувалда пригожина» стала культом и символом русского патриотизма.

«Повар» ею смачно помахивал,намекая на то, что теперь в россии «вся власть -принадлежит кувалдам».



Идею подхватил его смертный враг.

Шойгу изготовил свою «кувалду» и сразу хряпнул ею по лысине пригожина.

«Кувалда» шойгу оказалась поувесистее пригожинской.

Мстительный министр обязал абсолютно все участвующие в войне « воинские формирования» – заключить « контракты с Минобороны», т.е. перейти к нему в прямое подчинение.

В случае отказа – любые чвк, группировки национал-садистов, банды «русского мира» – превращаются в «бандитские формирования» и подлежат суду, удалению «из войны» и законодательной расправе.

Ожидать такой яркий ход от робкого и туповатого шойгу было сложно, однако, он его сделал.

Теперь пригожину предстоит либо «припасть к шлепанцам» министра, либо радикально пересмотреть свою роль в этой войне.



Можно надеяться на то, что эта заваруха разогреет конфликт «добела» и начнет дробить не только русский фронт, но и вообще всю тактику кремля.



Алексей Лушников



Сегодня Шойгу острой бумагой подрезал властные амбиции Пригожина. Слово против кувалды. Согласно приказу министра всем фронтовым бандформированиям надо подписать контракт с Минобороны и стать частью регулярной российской армии. 20 дней на всё про всё. Хм. Это явно не входит в планы ЧВК.

Малахольный Шойгу после многочисленных матерных оскорблений нанёс ответный удар. Без сомнения, это следующий важный шаг после откровений подполковника Винивитина. Очевидно, действия Шойгу согласованы с Путиным. Или инициированы Путиным. И это только начало.

У Пригожина остаётся неширокая линейка достаточно любопытных ходов. Итак.

1. Принять судьбу и уехать в почти родную Африку воевать по бизнес-задачам Кремля.

2. Довольствоваться региональным масштабом. Принять, например, Белгородскую область. Попрощаться с губернатором Гладковым. Учредить Народную белгородскую республику «Вагнер». Возможно, постепенно прирасти соседними российскими регионами. Стать форпостом z-патриотов. Громко вербально угрожать Украине. «Вкогтиться» по линии бывшей границы против Украины и России.

3. Провести госпереворот в Кремле, опираясь на остатки «Вагнера» и сочувствующих сторонников в регионах и в федеральном центре. Вероятность крайне низкая.

4. Объявить приказ Шойгу предательством родины и перейти на сторону ВСУ. Если возьмут.

Первый вариант – скучный. Все остальные весьма дерзкие. Не думаю, что брутальный Пригожин будет угрюмо сидеть перед кувалдой и ждать наручники от специалистов бывшего ГРУ. Предполагаю живое развитие ситуации. Но в любом случае: открытая драка матёрых путинистов приближает неминуемую концовку самого путинского режима. А значит – завершение войны.

Пригожин выбрал вариант 5: просто отказался подчиняться приказу.

Евгений Пригожин

Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите».

Что касается подчинения, безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ЧВК «Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые ЧВК «Вагнер» разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла по его поручению, они показали высокий уровень эффективности и успех



На вопрос о якобы делавшихся ему предложениях возглавить вместо ЧВК "Вагнера" какой-нибудь регион или госконтору, Пригожин ответил:

На Руси есть пословица: лучше умереть героем, чем жить пидорасом. Поэтому лучше умереть за Родину, чем влачить свое существование в бюрократической цепочке.

Его подчинённые и сторонники высказываются ещё жестче.

Игорь Стрелков

А это уже военный мятеж, если называть вещи своими именами.

Сергей Марков

Новый виток конфликта Минобороны и ЧВК Вагнер.

1. Шойгу издал приказ, что с 1 июля все добровольцы должны подписать контракт с Минобороны.

2. Идея приказа хорошая, – чтобы солдатам и их семьям были социальные льготы.

3. Но разница в том, что уволиться например из ЧВК Вагнер можно в любой момент, а уволиться из контракта с Минобороны трудно.

4. Пригожин уже заявил, что бойцы ЧВК Вагнер никаких контрактов с Минобороны подписывать не будут.

5. Пригожин заявил, что он выполняет и будет выполнять все приказы начальника. Но его начальник Путин, верховный главнокомандующий, а не министр обороны.

6. На фронте Пригожин выполняет все приказы Суровикина и согласует все с ним, как и была договоренность.

7. Все ждут, чем закончится новый виток конфликта Пригожина и Шойгу.

8. Время для конфликта это наступление ВСУ, конечно, неправильное время.

Илья Вайцман

Собственно, это старая песня на новый лад, очередной виток противостояния между МО РФ и бандой Пригожина (за которым уже есть реальная вооруженная сила, поэтому «просто поехать и арестовать» его нельзя). Ситуация для государства в принципе дикая и недопустимая. Что, вы спрашиваете, сказал путин? Как обычно, ничего – сидит себе в бункере на чемоданах, излучает уверенность. 🤷🏻 Его, как раз, все устраивает – пока соратники грызутся, он им нужен хотя бы формально, как третейский судья, к которому можно апеллировать, а вот когда победитель определится, то ...дядя Вова станет ему уже не нужен, и даже наоборот, превратится в ценный приз, которого можно будет завернуть в розовую ленточку, завязать ему бантик на макушке – и продать в Гаагу, обменять на ништяки. И это еще хороший для путина вариант, в плохом его в Гаагу продавать будут частями.



Поэтому я не испытываю удивления, наблюдая за тем, как путин способствует нарастанию конфликтов среди имеющих ресурс. Гражданская война после поражения в Украине, в принципе, для него вполне себе подходящий вариант. А что она обернется миллионами жертв, прямых и косвенных – так то ему даже в радость. Путин от катастроф и человеческой крови буквально молодеет, спинка выпрямляется, глазки горят.

Ксения Собчак

Хорошо бы, чтобы это все в войну внутри России не превратилось — между национальной армией и частными армиями.

Максим Мирович

Это уже интересно – ЧВК «Вагнер» отказалась подписывать контракты с министерством войны рф. Евгений Пригожин заявил, что «Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями и его указы не распространяются на ЧВК «Вагнер».



Кажется, намечается небольшой жабогадюкинг. Чем хуже, тем лучше.

Александр Фридман

Заявления Пригожина, который не намерен подчиняться приказам Шойгу, говорят о том, что погружение России в пучину мятежей и гражданских войн отнюдь не является лишь сюжетом для фантастических романов.

Игорь Эйдман

Мятеж и "Брестский мир"

Шойгу приказал российским "добровольческим отрядам" до 1 июля заключить контракты с министерством обороны. Пригожин сразу же послал его подальше, сказав, что сотрудники ЧВК Вагнера контракты с Шойгу заключать не будет.

Стрелков-Гиркин уже успел назвать действия Пригожина военным мятежом.

Это ещё один шаг к прямому столкновению вооруженных сил под командованием МО и банды Вагнера во главе с Пригожиным. После 1 июля вагнеровцы окажутся вне закона, какими-то непонятными гопниками с оружием, носить которое без контракта с МО они просто не имеют права. А дальше министерства обороны должно будет их разоружить и интернировать, по крайней мере до того момента пока они не подпишут контракт.

Можно предположить, что за Пригожиным пошлют группу захвата из ГРУ. А его головорезов прямо на базах возьмут в осаду, с требованием выходить без оружия.

Вполне вероятно, что начнётся реальное мочилово, победителем из которого на первом этапе выйдет более подготовленная и мотивированная ЧВК Вагнера.

Пригожину необходимо, пока "снаряды не кончатся", расскачать армию против командования, а плебс против власти. Чем он в последнее время фактически и занимается. Только это его может спасти.

Такую задачу больше ста лет назад решил другой лысый в кепке на бронивичке. У него тоже была своя ЧВК, называвшаяся "красной гвардией", которую также власти у него пытались отнять.

Пригожина может поддержать солдатская масса, младший и средний офицерский состав, а также часть правящей верхушки. Ей он будет выгоден в качестве человека, который способен подготовить народ к неизбежному поражению России. Пригожин сможет безболезненно продать охлосу поражение, сопроводив его антиэлитной популистской демогогией и расправой с козлами отпущения в лице руководства армии, отдельных олигархов и бюрократов. Путин на это не способен.

А для упрощения международных контактов кровавый повар может поставить марионеточным президентом какого-нибудь менее замаранного в военных преступлениях приспешника.

Пригожин никакой не урапатриот, а абсолютно прагматичный уголовник. Все эти бредовые имперские идеи ему даром не нужны. Интересуют его только деньги и власть. Если он победит – заключит новый "Брестский мир" (капитуляцию по сути) с Украиной и Западом. Другого рационального выхода у него просто не будет.

Анатолий Несмиян

Пригожин явно идет ва-банк, что может свидетельствовать лишь о том, что его расчеты связаны с очень скорым наступлением каких-то очень серьезных событий. Шойгу, издав приказ о подчинении, поставил на кон свое аппаратное положение, чего он не может не понимать. Но, возможно, что события развиваются очень быстро, и попытка как-то взять их под контроль стоит подобных рисков.



Пока инфополе забито героизмом обороняющихся в херсонских степях и подсчетом какой-то там очередной сотни подбитых «Леопардов», может наступить время для событий совсем в других местах.



Хотя, конечно, есть и еще одно объяснение происходящему: всё настолько разваливается, что наступил полный хаос в системе управления, который и выглядит такими немыслимыми еще вчера кульбитами вроде прямого военного мятежа странной военной группировки неясного подчинения.



Впрочем, не совсем неясного, конечно. ГРУ уже в открытую вступает в противоборство с министерством обороны, что возвращает нас в 1917-19 год, когда произошел раскол и армии, и ее «белой кости» – Генштаба. Часть офицеров Генштаба примкнула к белым, часть – к красным, фактически на ровном месте создав из стихийных рабочих дружин и армейских дезертиров Красную армию, которая в итоге и победила в гражданской, попутно накостыляв и 12 иностранным государствам-интервентам. Достаточно вспомнить эпопею Вадима Рощина из «Хождения по мукам», чтобы увидеть, как это было тогда. Интересно, появится ли будущий Алексей Толстой, который опишет и расскажет про современного Рощина?

Фарида Курбангалеева

Главарь вагнеровцев объявил, что никаких бумажек его головорезы подписывать не будут. И подчиняться Герасимову и Шойгу, конечно, тоже.



Заклятый враг Пригожина Стрелков-Гиркин уже назвал эти действия военным мятежом.

Но как это не назови, понятно, что жабы и гадюки сошлись в смертельной схватке. Главное, пусть себя не сдерживают.