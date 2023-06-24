Мятежный "Вагнер". Александр Подрабинек - о бунте наполовину

"Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе", – писал лет четыреста тому назад английский поэт Джон Харингтон. Поэтому сегодня вполне уместно говорить о попытке военного мятежа в России, а что будет завтра, посмотрим. События развивались стремительно, но предсказуемо. Взращенная Кремлем для грязных дел частная военная компания "Вагнер" вышла из-под контроля. Главарь компании Евгений Пригожин говорит, что у него 25 тысяч бойцов. Большую часть их составляют контрактники – любители войны и искатели приключений. Немало в этой армии и нанявшихся на войну заключенных.

В субботу 24 июня вагнеровцы уже контролировали Ростов-на-Дону и, по всей видимости, Воронеж, а колонна примерно из четырехсот военных машин двинулась в сторону Москвы. В субботу вечером они были уже в двухстах километрах от столицы, но остановились и повернули обратно. Как сообщается, посредником между Пригожиным и Вдадимиром Путиным выступил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Видимо, Пригожин получил гарантии безопасности для своей армии и для себя лично. Сам он объяснил бунт намерением федеральной власти расформировать ЧВК "Вагнер".

Нет в стране достаточного количества людей, захваченных такой идеей, за которую не жаль было отдать и жизнь

Что кроется за всей этой историей, можно только предполагать. За спиной Пригожина наверняка стоят высокопоставленные московские политики, иначе он бы не получил в свои руки ресурсы, которыми теперь располагает. Интрига в том, продолжают ли его сейчас курировать те люди, которые его создали, или он пустился в самостоятельное плавание. Ситуация разрядилась, но не разрешилась окончательно. ЧВК "Вагнер" отступила, но сохранила боеспособность и по-прежнему представляет угрозу для федеральной власти. Вероятно, кремлевской дворне всё же придется выбирать, на чью строну встать. Вряд ли это будет морально трудный для них выбор, им важно только правильно угадать и вовремя сменить хозяина.

Правда, некоторые в Москве считают, что это мятеж в кавычках, что всё разыграно по готовому сценарию. Это возможно, но маловероятно. Конспирологическое сознание, рожденное дефицитом достоверной информации, закрытостью власти и десятилетиями отстраненности общества от политики, легко усваивает идею, что все заранее продумано, подстроено и предопределено. У Путина нет явных мотивов разыгрывать такой спектакль. Говорят, что таким образом он может поднять свою популярность накануне приближающихся выборов. Но забывают, что в условиях жесткого авторитаризма ему совсем не нужна популярность, да и выборов у нас давным-давно нет, одна видимость.

О том, что власть серьезно восприняла угрозы, может свидетельствовать срочный вылет в другие страны самолетов олигархов и высших должностных лиц. Пустые они улетели или со своими пассажирами, пока неясно. Военная техника на улицах, чрезвычайный режим и возведение оборонительных укреплений на въездах в Москву тоже свидетельствуют в пользу серьезности событий, неигрового их характера.

В целом обстановка в Москве спокойная. Народ, как обычно, безмолвствует. А, по правде говоря, с какой стати он должен кричать, волноваться и занимать чью-то сторону? Нормальные люди в бандитских разборках не участвуют. Пауки в банке в очередной раз перегрызлись между собой, и на этот раз, кажется, весьма серьёзно, с готовностью на кровопускание. У здравомыслящих людей нет никаких резонов поддерживать ту или другую сторону – чума на оба ваших дома! Именно по этой причине России не угрожает сейчас гражданская война. Нет в стране достаточного количества людей, захваченных такой идеей, за которую не жаль было отдать и жизнь. За чужие бизнес-интересы никто добровольно воевать не станет, разве что "псы войны" и купившиеся на помилование зэки. Так что мятеж либо так и останется неудачным мятежом, либо станет удачным военным переворотом, но не превратится в гражданскую войну. У большинства людей совершенно другие интересы.

Кремль вряд ли сделает из этих событий нужные для себя выводы. Собственно, главный вывод один: несменяемость власти порождает дестабилизацию в стране и деградацию государственных институтов. Пока власть не начнет переходить из одних рук в другие нормальным – правовым и демократическим– путем, обязательно будут появляться люди, готовые добиться политического успеха, используя военную силу или криминальные методы. То есть они будут добиваться своего с помощью тех же самых инструментов, которыми пользуется сама власть.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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