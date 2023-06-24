"Контрнаступление изнутри". Блогеры о бунте Пригожина

Меньше двух недель назад Цитаты Свободы писали об отказе Пригожина подчиняться приказу Шойгу под заголовком "Военный мятеж".



Мы поторопили события. Настоящий военный мятеж начался только вчера.

В пятницу Пригожин обвинил военное руководство страны в коррупции и "сливе СВО", а следом отправил в Следственный комитет официальное требование начать проверку Шойгу и Герасимова по факту государственной измены.

Ещё днём многие комментаторы писали, что всё это просто согласованная пиар-акция, чтобы переложить ответственность за неудачи на фронте с Путина на Шойгу.

Дмитрий Колезев

Посмотрел очень смешное интервью Пригожина. Ключевая мысль: оказывается, это Шойгу обманул Путина и начал войну с Украиной, чтобы попиариться и стать маршалом. Вон оно что! Бедный наивный Путин. Наверняка он был в бешенстве, когда узнал.



P.S. Если серьезно, то все очевиднее информационно-политическая задача Пригожина — в глазах сторонников войны переложить ответственность за проигрыш и весь позор на Шойгу и вывести из-под удара Путина.

Михаил Полынков

Посмотрел и я последнее интервью Пригожина. Вынес стержневую мысль этого монолога - войну, которую "развязал МО РФ на радость олигархам" - нужно заканчивать.

А. Ну, еще Путина опять обманули. И он здесь совсем не причём.

Намечается Стамбул-2 ?

Но отдельные блогеры сразу начали предвкушать более яркий сценарий.

Аббас Галлямов

В своем новом интервью Пригожин блестяще отвечает на первый главный русский вопрос: «Кто виноват?» Виноваты Шойгу и решившие пограбить Украину путинские олигархи вроде Ковальчука. Путина в лоб в качестве виновного Пригожин не называет, но из смысла сказанного вина президента вытекает вполне очевидно. Здесь и война, начатая без всяких на то оснований, и восьмилетний грабеж Донбасса, и создание системы олигархата, который готов во имя наживы начинать войны, и развал армии, и коррупция в ближайшем окружении. Короче, вина Путина тоже выглядит вполне явственной.



Чего в интервью нет, так это ответа на второй главный русский вопрос: «Что делать?» Ну а если ты не предлагаешь пути выхода из тупика, который ты описываешь, то полноценным политическим лидером тебе не стать. Впрочем, впереди вторая часть выступления, может быть она будет посвящена именно этому.



Естественно возникает вопрос, зачем Пригожин всё это делает. Думаю, затем, что он понимает: система долго не протянет. В конце концов, ситуацию на фронте он знает лучше, чем кто бы то ни было, да и настроения в элитах тоже чувствует. Как человек деятельный, просто плыть по течению бывший кремлевский повар не хочет. Он пытается сейчас подготовить для себя место в будущей постпутинской России.



Кстати, если вы сравните сказанное Пригожиным с тем, что давно говорит российская оппозиция, вы увидите, что разница не так уж велика.



Такие выверты и создают революционные ситуации.

Михаил Пожарский

Послушал немного новую речь Евгения Викторовича. Кажется, пришло время стать нормальным экспертом-политологом и начать ванговать будущее. Вижу так: Пригожин вместе с ЧВК Вагнер захватывает власть в России, а затем... идет и освобождает Навального из ИК-6. Вместе они объявляют о создании дуумвирата - на время реформ, люстраций и экспроприаций, но лишь до проведения демократических выборов. Начинается беспощадная борьба с коррупцией. Навальный расследует, Пригожин - приводит в исполнение.



После всех катаклизмов молодая Прекрасная Россия Будущего отчаянно нуждается в деньгах. Подозреваемых в коррупционных преступлениях помещают в закрытые тюрьмы ЧВК. Там они чудесным образом вспоминают свои тайные панамские оффшоры и ключи от секретных криптокошельков, чтобы совершенно добровольно передать средства в фонд ПРБ. Коррупционеры и их родственники изредка пытаются жаловаться, но вот незадача - жаловаться просто некуда, ведь все правозащитные организации до этого запретили они же. А ОНК теперь возглавляет Леонид Волков, который требует какой-то сладкий подарок за рассмотрение каждой жалобы.



Раскаявшиеся коррупционеры, если могут ходить, получают возможность искупить вину кровью в боях с африканскими повстанцами. Но ни один так и не возвращается. На официальных встречах Пригожин ласково поглаживает кувалду и приговаривает "Ах ты моя люстрация". Навальный делает свой ютуб одним из центральных телеканалов, каждый четверг стримит и травит тюремные байки, а в ответ на неприятные вопросы начинает кричать, что ему все надоело и он сейчас уйдет обратно в карцер. Критики замолкают. Тем временем в стране стремительно снижается уровень коррупции.



Через 10 лет дуумвират Навальный-Пригожин уходит на покой после проведения первых в истории России честных демократических выборов. На них побеждают либертарианцы, два левака из доксы и одна феминистка. Главный предвыборный дискуссионный вопрос: со скольки лет можно разрешать детям пирсинг? Дальше все живут долго и счастливо. На гербе ПРБ орел вместо скипетра держит в когтях кувалду. Неофициальный гимн - песня на слова "кувалда это праздник".

Первое предложение из поста выше начало сбываться уже через несколько часов.

Сначала вагнеровцы заявили, что Министерство обороны намеренно нанесло по ним ракетный удар (опубликованное ими в подтверждение этих слов видео вызвало у многих экспертов сомнения в своей подлинности).

Примерно через полчаса после этого Пригожин выпустил обращение, в котором по сути объявил о начале мятежа.

Совет командиров ЧВК Вагнер принял решение:



Зло, которое несёт военное руководство страны, должно быть остановлено.



Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово "справедливость", и мы вернём её. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, и уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны.



Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами.



Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах... Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицы.



После того, как мы закончим начатое, мы вернёмся на фронт для защиты нашей Родины.



Президентская власть, правительство, МВД, Рос гвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке.



Мы разберёмся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернёмся на фронт.



Справедливость в войсках будет восстановлена. А после этого — справедливость для всей России.

Юлия Латынина

Пригожин выдал Путину ярлык на княжение: «Президентская власть будет работать в привычном режиме».

Василина Орлова

Гражданской войны в России не будет. Для гражданской войны нужны граждане.



А вот бандитские разборки с использованием оружия, которое при нормальной ситуации в странах обычно контролирует регулярная армия - сколько угодно.

Андрей Волна

Думаю, что пока это не начало Гражданской войны. Это простое уничтожение одного воинского подразделения другим.

Путин, скорее всего, дал команду на расстрел ЧВК «Вагнер». И ЧВК будет уничтожена.

Пригожин сдастся Украине скорее всего.

Контрнаступление вот сейчас начнется реально.

А вот уж потом, после деоккупации территорий, начнется Гражданская война. В формате: захват собственности - оборона собственности. В том числе и гражданами.

А дальше…

Андрей Зубов

МЯТЕЖ

Утро вечера мудренее, но уже сейчас ясно, что происходит нечто совершенно исключительное. Главарь нескольких десятков тысяч бандитов, вооруженных Путиным для создания противовеса конституционным силовым структурам (так поступали многие тираны), объявил о походе против этих силовых структур. И это во время тяжелой и для Путина явно провальной войны.

Пригожин не безумец. Силы на первый взгляд совсем не равны. Но это - на первый взгляд. Пригожин решился на вооруженный мятеж явно имея договоренности с какими-то мощными силовыми структурами России. У него есть пятая колонна, если он сам не является такой пятой колонной для этих сил.

Свою цель он объявил - превращение России в большую Северную Корею, уничтожение разжиревшей «Рублевки» и создание военной диктатуры. Война в Украине, почти наверняка будет забыта. Впереди - война за Россию.

Её акторы сегодня ночью ещё не ясны.

Мы не ждали войну в Европе? - Милостью Путина она идет. Мы не думали о новой гражданской в России через сто лет? - Она приблизилась к нам вплотную. Только пока никого кроме бандитов в ней не видно. Две банды - правящая в России уже сто лет (ВЧК-КГБ) и претендующие на власть «социально близкие элементы» - готовы схлестнуться.

Невероятное для обывателя - обычно для историка. Но исход такой схлестки никогда нельзя предугадать.

Заявление Пригожина привело блогеров чуть ли не в больший шок, чем объявление о начале войны в феврале.

Екатерина Винокурова

А я сейчас сплю и брежу, или это все же розыгрыш какой-то, взлом или вообще спектакль для Киева.



Правда же?

Владимир Гуриев

Даже если это постановка или риторика, я думаю, что аналитики нато сейчас охеревают просто.

жизнь их к такому не готовила.

как, в общем-то, и нас, но мы хотя бы военных академиев не кончали.

Сергей Марков

Поз..ц! Очень надеюсь, что это фейк врага. Пригожин заявил, что по тыловым лагерям ЧВК Вагнер нанесен ракетный удар и погибло много бойцов ЧВК Вагнер и обвинил в этом "их", не Украину. Очень надеюсь, что это не правда, что это хитрый фейк врагов России. Все враги России ликуют сейчас.

Это не должно быть.

Российская власть должна немедленно навести порядок в вооружённых силах и не допустить столкновений между российскими солдатами.

Все виновные должны быть наказаны.

Андрей Никулин

Я напомню, что все это происходит в ядерной стране, находящейся в стадии тяжелого конфликта. И напомню, сколько раз я писал про "новые правила" и 17-й год. Последний раз говорил это недавно уважаемым политологам на общей встрече, а они отводили глаза и отмахивались, мол фантазии.

Пока все общество еще находится в старой реальности, но некоторые игроки уже открыли для себя реальность новую и сами пытаются ее скроить по собственной мерке.

Михаил Виноградов

Все силы были брошены на подготовку к контрнаступлению снаружи, а оно произросло изнутри.

Недаром все предрекали, что направление главного удара будет не там и не оттуда, где ожидали.

Екатерина Шульман

Чем бы дело ни кончилось, кем надо было быть, чтоб своими руками безо всякой нужды организовать на своей территории вооруженные банды, стоящие вне закона! Никто не читает учебников по политологии (в частности, раздел "Монополия государства на легальное насилие"). А зря. Наши учебники написаны кровью народов.

Анатолий Несмиян

Во всей этой странной и несколько истеричной истории с резко поднявшимся градусом отношений между двумя конкурирующими вооруженными формированиями единственная стабильная и выверенная реакция на происходящее у президента - он, как всегда, прячется в кустах и ждет, чё и как.

Константин Эггерт

Как бы ни зкончилась эта ситуация, даже если ликвидацией Пригожина прямо сейчас, удар по путинскому режиму нанесен мощный. Если Путин в ближайший час-два не появится на экране и не предпримет решительные действия, то он как минимум сильно сократит свое время во власти, даже если переживёт этот момент.

Путин вечером пятницы так и не выступил. Он выпустил обращение только утром субботы, после того, как стало известно, что верные Пригожину части (к числу которых, по непроверенной информации, присоединились и некоторые подразделения Минобороны) заняли и контролируют Ростов и, возможно, часть Воронежа. Обращение Путина привычно состояло из отсылок к истории и призывов сплотиться.

Вскоре колонна ЧВК "Вагнер" начала марш на Москву.

Украинцы и несистемная российская оппозиция желает успеха обеим сторонам. Но всё-таки особенно Пригожину.

Григорий Голосов

Ну вот, а вы жаловались на скуку, стабилизацию и застой. Когда вас в следующий раз посетят такие мысли, то эмоции вас уже не обманут: это верный признак приближения свистопляски. Будет, я думаю, еще несколько таких эпизодов, а потом наступит жизнь не скучная, но и не безумная, а просто нормальная.

Виктор Шендерович

Полтора года назад, в январе 2022-го, я предположил, что смогу вернуться в Москву, когда там перестанут ловить меня и начнут ловить Пригожина.

Мысль о том, что меня и Пригожина можно ловить одновременно, просто не приходила в мою голову.

Впрочем, ловят его пока как-то подозрительно вяло, не правда ли?

С Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин у них получилось, прямо сказать, убедительнее.

А тут человек объявил госпереворот, министра обороны в военное время назвал тварью, и с таким счастьем к утру все ещё на свободе. Удивительно!

Открытый ящичек Пандоры обратно не закрывается, ну надо же! Десятки тысяч легитимизированных вооруженных уголовников сверху коленкой не придавить...

Тут надо перетереть по понятиям, что, кажется, и происходит в настоящее время.

И знаете что? Мое дело штатское, но военные перевороты не так делаются - и не так подавляются...

Это другое что-то.

Жаба и гадюка продолжают находиться в процессе своих любовных игр. Хотя, кажется, уже изнемогают помаленьку на глазах у заинтересованной общественности...

А самое главное: легитимной стороны в этом процессе нет.

Лысина на Пригожине есть,

фуражка на Шойгу, китель на Бастрыкине, портупея на Золотове, бункер на Путине, ксивы с орлами у всех, бабла немерено... А легитимности на всю гоп-компанию - с гулькин хер.

Просто вооруженный зоопарк в процессе передела.

Виктория Ивлева

Тут вот Пригожин, который повар президента, а не муж певички, объявил о начале вооруженного восстания. В общем, можно сказать, новый Ленин явился. Старому приготовиться на выход с вещами.

Надеюсь, что они там хорошо поукокошат друг друга и помогут тем самым ЗСУ. А потом всех расстреляют за госизмену, и этим опять помогут ЗСУ.

Балаган начинается. Вагнер на манеже.

Я бы и рада серьезно, но не могу - смешно.

Но какой фарс подонки пытаются разыграть из адской трагедии…

Александр Рыклин

Все пишут "тревожное" утро, впереди "тяжелые" дни... Рехнулись вы что ли, друзья мои! Прекрасное утро! Теперь только хардкор! У этого сюжета вообще не существует плохого развития событий.. Будет или прямо великолепно, или просто очень хорошо... Захватят Воронеж и Тулу! Отлично! Бои на улицах Москвы? Ну, об этом можно только мечтать... Просто не подходите к окнам...

Ольга Романова

Ну, а что вы хотите. Граф Панин имеет теперь две ходки и армию уголовников вместо гвардейцев.

Ничего, это даже к лучшему. Если Пригожин победит - а шанс есть, ибо помимо армии уголовников у него есть яйца, то россияне будут жить плохо, но недолго. Свихнувшийся дед, который может править и 20 лет, и вообще сколь угодно долго, имея ввиду государя нашего сорокинского Василия Николаевича, сына Николая Платоновича, мучил бы нас всех бесконечно.

А если вдруг Пригожин, то за год-другой отмучаемся. Как - не знаю. Но на агрессивный блок НАТО надежды не питайте, нет, у них лапки и коллективное руководство.

С этим паханом раскладка ясная. Гражданская война, переходящая в сучьи войны, и все вне политики, как и хотели. Быстро, надёжно, с привкусом банановой революции.

Однако похоже, что дело идёт по третьему сценарию. Давайте досмотрим, есть ли у новоявленного графа шёлковый шарф. Всё ж необходимая деталь туалета.

Александр Морозов

"большая радость в доме": в историю этой провальной путинской военной авантюры теперь входит и попытка вооруженного мятежа. Это, конечно, очень хорошо. Это видят все глобальные игроки. То есть: на "бензоколонке, мнящей себя государством" еще и мятеж. мятеж подтверждает, что Кремль опекает опасных психопатов, Путин их не контролирует, поэтому надо повышать безопасность, дожимать Кремль.

Сергей Иванов-Малявин

Некогда объяснять, просто копирую из Wiki - передайте кто-нибудь Пригожину срочно, лично в руки.

"27 октября опубликовано воззвание Национальной фашистской партии к итальянскому народу о начале «Похода на Рим».

Колонны (численностью от 10 до 30 тысяч человек) начинают двигаться в сторону Рима.

Сквадристы начинают вооружаться, часть винтовок захватываются со складов, часть добровольно передаётся фашистам местными армейскими частями.

В Риме заявляют, что страна стоит на пороге мятежа. Готовится приказ о переходе на чрезвычайное положение и вводе дополнительных войск в Рим.

28 октября. Король предлагает сформировать правительство, обещая портфели министров фашистским лидерам.

Муссолини по телефону отказывается: «фашисты не для того тратили столько сил для организации марша на Рим», и требует пост премьер-министра.

Отряды сквадристов стоят приблизительно в 50 км от Рима.

30 октября. Ночью Бенито Муссолини приезжает в Рим. Приблизительно в это время в Рим входят отряды фашистов. После аудиенции с королём Муссолини формирует правительство: сам он занимает посты премьер-министра, министра внутренних дел и министра иностранных дел..."

Артур Вельф

Когда в середине апреля прошлого года я писал, что, в случае объявления в рф массовой мобилизации, война продлится ещё год - я ждал именно сегодняшних событий. Что у россии развяжется пупок и это запустит в ней гражданскую войну. Не факт, кстати, что это приведёт к развалу россии, но конец войны это сильно приблизит. Со сроками, конечно, я немного ошибся, но, как говорится, ты либо предсказываешь ЧТО произойдёт, либо КОГДА что-то произойдёт.

P.S.: держим кулаки за пригожина. Ему потребуется удача.

Мятеж Пригожина поддержал Михаил Ходорковский:

Спрашивают: «Как Вы можете поддерживать бандитов, тех, кто убивал журналистов в ЦАР, чей символ – кувалда?». «Мы живем в 21 веке – насилие не метод».



Послушайте, «дети цветов» и «белые польта», это ваш мир «розовых пони», а наш, реальный, увы, мир динозавров, где на фронте каждый день гибнут сотни и тысячи и где окажетесь вы, если кремлевская тварь останется у власти!



Вы может и готовы умываться розовыми соплями, когда рядом с вами убивают людей, грабят, насилуют.

Мы, динозавры, привыкли отвечать ударом на удар, спрашивать кровью за кровь и помогать одному врагу ослабить другого.

Это наш мир и когда мы отвоюем его, то стройте там свою страну «розовых пони», потому что вы – наши дети..

А вот системным либералам ситуация очень не нравится.

Ксения Собчак

Но вот, что я хочу сказать, друзья: мятеж в военное время — это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков. Это скверный шаг.

Яков Миркин

Бунты военных - обычное дело в Латинской Америке, Африке, Азии, в их авторитарных государствах, в "развивающемся" мире.

А рядом и не так давно? Греция, Турция, Португалия.

Россия сейчас - той же природы.

Хотя в России - отчаянный, сверхвысокий риск, она - великая ядерная держава, способная уничтожить весь мир. Риск утраты контроля за хотя бы частью ядерных вооружений - бесконечен.

И еще. Сегодня любой бунт в России, при любом его исходе, приведет вместо роста свободы к самым диким заносам авторитаризма.

Любые попытки радости - будут и такие - безумны.

Лучше - со всей дрожью в сердце - думать.

И еще страдать - куда же нас всех занесло, в какой удушливый поток превращается история, охватывая гибелью все больше и больше людей.

После долгого молчания высказался и Дмитрий Медведев:

Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Но большинство просто увлечённо наблюдает за развитием событий и ждёт, что же будет дальше. Наблюдаем за развитием событий и мы, чтобы держать вас в курсе.