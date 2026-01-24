Ссылки для упрощенного доступа

Рим выразил протест из-за освобождения в Швейцарии владельца сгоревшего бара

Владельцы бара Le Constellation Жак и Джессика Моретти прибывают на слушание в прокуратуру, 9 января 2026 года
Италия отозвала своего посла в Швейцарии в знак протеста против решения суда освободить под залог Жака Моретти – совладельца бара Le Constellation, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек и еще более 100 пострадали.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала освобождение Моретти "оскорблением памяти жертв трагедии". Шесть погибших при пожаре были итальянцами, еще 10 граждан страны пострадали.

Послу Италии в Швейцарии поручили связаться с генеральным прокурором кантона Вале "чтобы передать глубокое возмущение Италии" решением суда.

Суд освободил Моретти под залог в размере 200 тысяч швейцарских франков (более 256 тысяч долларов), его также обязали ежедневно являться в полицейский участок. Сумма залога была внесена 23 января.

Адвокаты жертв пожара и их семей заявили, что им трудно понять постановление суда, добавив, что их клиенты обеспокоены возможным исчезновением улик.

  • Владельцев бара Жака и Джессику Моретти подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности. 9 января Жака Моретти заключили под стражу по требованию прокуратуры из-за возможной угрозы побега. Джессике Моретти разрешили остаться на свободе под судебным надзором.
  • В начале января стало известно, что бар Le Constellation последний раз проходил полноценную проверку безопасности в 2019 году. По данным прокуратуры, пожар, вероятно, начался из-за бенгальских огней, искры от которых попали на потолок, покрытый акустическим поролоном.

Взрывы в Адыгее
Взрывы в Адыгее

Взрывы в Адыгее

13 человек пострадали

