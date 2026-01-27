"Риск просчета возрастает". Падение китайского друга Кремля

В Китае начато расследование в отношении Чжан Юся – одного из высших представителей военного истеблишмента страны. Генерал занимал пост заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), высшего военного органа Коммунистической партии Китая. Благодаря этой должности он играл ведущую роль в углублении военного партнерства Китая с Россией.

Решение китайского лидера Си Цзиньпина принять меры против столь высокопоставленного генерала вызвало у соседей Китая серьезные вопросы. Они касаются амбиций Пекина в отношении Тайваня, долгосрочной конкуренции с США и имиджа Китая как стабильной державы.

В результате обнародованного 24 января решения отдать под следствие Чжан Юся Си Цзиньпин остался практически один на вершине военной иерархии страны. Аналитики, с которыми пообщалось Радио Свободная Европа/Радио Свобода, считают, что это может иметь серьезные последствия для преемственности власти в рамках режима. А партнеры и соперники Пекина теперь будут особенно внимательно следить за возможными дальнейшими переменами в верхних эшелонах Коммунистической партии Китая.

"На протяжении десятилетий Китай создавал образ страны с долгосрочными планами по расширению влияния и соперничеству с США как сверхдержавой, – говорит Темур Умаров, сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" в Берлине. – Но есть много вопросов относительно того, насколько Си действительно контролирует свое ближайшее окружение".

Чжан, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции, был самым видным военным чиновником Китая.

"Он играл центральную роль в отношениях с Россией", – подчеркивает Деннис Уайлдер, эксперт по китайским вооруженным силам и бывший глава отдела анализа Китая в ЦРУ.

"Не оправдал доверия"

Непрозрачная политическая система Китая затрудняет установление точных мотивов Си. Но ясно, что арест Чжана произошел в преддверии потенциальной встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в Пекине в апреле и в период политических маневров, предшествующих перестановкам в китайском руководстве. Эти рокировки происходят раз в пять лет, и в 2027 году Си, как ожидается, будет стремиться обеспечить себе четвертый срок на посту лидера КНР.

Чжан и Лю способствовали возникновению политических и коррупционных проблем

Согласно заявлению китайского министерства обороны, Чжан Юся был подвергнут расследованию по подозрению в "серьезных дисциплинарных и правовых нарушениях". Лю Чжэньли, другой генерал и начальник штаба ЦВК, также стал объектом расследования по схожим обвинениям.

В редакционной статье, опубликованной 25 января в армейской газете "Ежедневник Освободительной армии", говорилось, что Чжан и Лю "не оправдали доверия и ожиданий" Коммунистической партии и ЦВК и "способствовали возникновению политических и коррупционных проблем, которые подорвали абсолютное лидерство партии над вооруженными силами и поставили под угрозу основу партийного правления".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с внутренним брифингом по поводу этих обвинений, сообщила, что Чжан был обвинен в передаче США информации о ядерной программе Китая и в получении взяток от подчиненных в обмен на продвижение на высшие военные должности. РСЕ/РС не удалось независимо подтвердить эту информацию.

Некоторые эксперты скептически относятся к утверждениям об утечке разведданных. Нил Томас, сотрудник Центра анализа Китая при Институте политики в Азии, подверг их сомнению в посте на X. Томас задается вопросом: почему такой "закаленный в боях генерал" как Чжан "предал бы все, что придавало смысл его жизни в течение нескольких десятилетий", чтобы передать военные секреты главному сопернику Китая.

Как и Си, Чжан, член Политбюро партии, является одним из "принцев" Китая. Так называют потомков старшего поколения революционеров и высокопоставленных партийных чиновников. Отец Чжана сражался бок о бок с отцом Си во время гражданской войны в Китае, которая закончилась приходом к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в 1949 году. Оба они впоследствии заняли высокие посты.

Чжан также является одним из немногих китайских генералов с боевым опытом. Он участвовал в китайско-вьетнамских конфликтах в 1980-х годах.

Нынешнее расследование означает новый этап чистки среди высших китайских военных чиновников, которая проводится в последние годы. С 2023 по осень 2025 года было уволено около 20 генералов. Шестеро из них служили в ракетных войсках.

После этих увольнений и начала расследования в отношении Чжана и Лю, из членов ЦВК остался только один действующий офицер и два постоянных члена. Третьим является сам Си.

"Чувство нестабильности"

Падение Чжана – самого влиятельного китайского генерала, члена Политбюро и одного из немногих людей, способных противостоять планам Си, касающимся преемственности власти, – вызывает вопросы о степени недовольства, существующего в рядах китайской элиты. Это, безусловно, станет предметом для размышлений региональных партнеров Пекина в Центральной Азии. Они рассматривают политическую систему Китая как образец стабильности и устойчивости. "Эта чистка и чувство нестабильности, которое она вызывает, будут занимать умы центральноазиатских лидеров", – считает Темур Умаров.

Чжан регулярно встречался с лидерами по всему миру, на протяжении многих лет совершал визиты в США и взаимодействовал с официальными лицами от Пакистана до Вьетнама. Он также был сопредседателем российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и неоднократно посещал Москву для контактов с высшими должностными лицами России – в последний раз в ноябре для встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Умаров утверждает, что нынешние события вряд ли повлияют на сотрудничество в области безопасности с соседями Китая, которое, по его словам, за долгие годы стало "институционализированным" и осуществляется на разных уровнях, от полицейской деятельности до продажи оружия.

Деннис Уайлдер, который был главным советником по Китаю в администрации президента США Джорджа Буша-младшего, говорит, что "во всем регионе люди по-новому посмотрят на вопрос преемственности в Китае. Это добавляет новый аспект, которого раньше не было. Соседи Китая будут очень внимательно следить за тем, как и кем заполнятся вакантные места [в ЦВК]".

Тайвань и США внимательно следят

Чистка в рядах китайских генералов также может иметь потенциальные последствия для соседних стран Тихоокеанского региона, в частности для Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Аналитики говорят, что отстранение Чжана может повлиять на боеготовность Китая и будущие амбиции в отношении Тайваня. Си неоднократно называл "неизбежным" объединение острова с материковым Китаем и обещал захватить Тайвань силой, если это будет необходимо.

В конце 2025 года Китай провел одни из крупнейших военных маневров вокруг Тайваня. КНР регулярно направляет самолеты и корабли в воздушное пространство и воды вокруг острова, чтобы проверить решимость тайваньцев и их армии защищаться.

"Мы будем продолжать внимательно следить за аномальными изменениями в высших эшелонах партийного, правительственного и военного руководства Китая, – заявил 26 января журналистам министр обороны Тайваня Веллингтон Ку. – Падению какого-то одного человека не является для нас причиной для того, чтобы ослабить бдительность или снизить уровень боевой готовности, который мы должны поддерживать".

Дрю Томпсон, бывший стратег по Азии в Пентагоне, ныне работающий в Школе международных исследований при Технологическом университете Наньян в Сингапуре, считает, что чистка может иметь последствия и для политики Соединенных Штатов, которые являются основным сторонником Тайваня и предоставляют ему жизненно важную военную поддержку. "Чтобы стратегия сдерживания, проводимая США, была эффективной, нам нужно, чтобы Си Цзиньпин был окружен компетентными генералами, которые будут давать ему объективные советы", – отмечает Томпсон.

По его мнению, действия Си Цзиньпина в отношении ЦВК "сопряжены с операционными рисками, связанными с тем, что Си получает советы и пытается командовать миллионной армией через комитет, состоящий из одного человека". "Без Чжан Юся в ЦВК риск просчета возрастает", – добавляет эксперт.