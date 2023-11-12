Минцифры России будет блокировать VPN, "несущие угрозу безопасности"

Минцифры России разъяснило, какие именно сервисы VPN оно намерено блокировать. По мнению ведомства, под блокировку должны попадать только программы, "несущие угрозу безопасности функционирования интернета". Какие именно сервисы и протоколы могут попасть в список запрещённых, в ведомстве не уточнили, но заявили, что определять степень опасности будет экспертная комиссия.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв (от фракции "Новые люди") направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, "при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем всё", - передаёт российское государственное агентство РИА "Новости".

Ткачёв уточнил, что сервисы VPN могут быть нужны для работы бытовой техники, в том числе китайского производства, и их тотальная блокировка может "фактически поддерживать санкционное давление на россиян".