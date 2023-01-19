РКН заблокировал сайт "Хроники.Медиа", пишущий о коррупции

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Хроники.Медиа", которое публикует расследования о коррупции на Северо-Западе России. О блокировке сообщил проект "Роскомсвобода".

В реестре блокировок Роскомнадзора указано, что решение о блокировке было принято 17 января, сайт заблокирован на следующий день. Государственный орган, который принял это решение, не раскрывается. "Роскомсвобода" уточняет, что это была Генпрокуратура. Сайт "Хроник" блокируется со всеми доменами и поддоменами.

Главный редактор издания Александр Шуршев в разговоре с Север.Реалии заявил, что в редакцию не приходило уведомлений о блокировке. "Они заблокировали не конкретный материал, а в целом ресурс. Российским властям не нравятся любые журналистские расследования. Они всячески с ними борются, ужесточая законодательство, скрывая данные, блокируя ресурсы. Это ожидаемо, поэтому мы с самого начала распространяем наши материалы, в том числе и через другие ресурсы: от YouTube до телеграм-каналов. Относимся к этому, как к признанию наших заслуг и коррупционной основы действующей власти. Когда им нечего сказать, они просто пытаются заткнуть всем рты. Мы тут не первые и не последние. Но продолжим работать, как и работали", - сказал журналист.

"Хроники.Медиа" - это независимый медиапроект, который с 1 декабря 2021 года занимается расследованиями коррупции в регионах Северо-Запада. Журналисты публиковали расследование про незадекларированную недвижимость на полтора миллиарда и тайную семью губернатора Петербурга Александра Белова. СМИ также выпускало материал о доходах губернатора Новгородской области Андрея Никитина и его связи с близким к президенту России Владимиру Путину предпринимателем Аркадием Ротенбергом. Издание рассказывало о сдающем в аренду дом в Испании губернаторе Мурманской области Андрее Чибисе и об элитной недвижимости главы Карелии Артура Парфенчикова.